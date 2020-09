Mají na to speciálního trenéra, všímá si Trpišovský. O hráčích Midtjyllandu se mluví jako o házenkářích

Ve fotbale mnohdy rozhodují doslova neviditelné detaily, ale v tomhle ohledu je úterní soupeř pražské Slavie i na play-off Ligy mistrů dokonale připravený. O hráčích dánského Midtjyllandu se někdy hovoří jako o házenkářích, protože mezi jejich přednosti patří nezvykle dlouhé auty. Praha 11:57 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté FC Midtjylland se radují z gólu | Zdroj: Reuters

Vlastně je to úplně jednoduché - hraje se na dvě branky, a ten tým, který víckrát skóruje, nakonec zvítězí. Abyste pochopili podstatu fotbalu, nepotřebujete profesorský titul.

Jenže trenéři dánského Midtjyllandu zašli v tomhle ohledu mnohem dál a fotbal v jejich podání někdy připomíná vědeckou práci. V úterý večer by to v prvním zápase play-off Ligy mistrů v Edenu mohli pocítit i slávisté.

Trenér na auty

Možná si říkáte, že fotbal není žádná velká věda, ale lidé z Midtjyllandu už dávno pochopili, že se úspěšným hráčem nestane jen ten, kdo umí skvěle kopnout do balonu. Jen málokde zaměstnávají tolik datových analytiků, a skoro žádný jiný klub na světě nemá trenéra výhradně na házení autů.

Na internetu najdete spoustu videí, ve kterých Thomas Gronnemark ukazuje, jak správně dostat balon od autové čáry rukama do hry.

Vedení Liverpoolu jeho práce nadchla natolik, že už ho zlanařilo do svých služeb, ale ještě relativně nedávno tuhle fotbalovou disciplínu vyučoval právě v Midtjyllandu, kde se i bez něj dál soustředí na zdánlivé maličkosti a kde občas tréninky připomínají spíš soustředění házenkářů.

„Je to takový charakteristický rys, mají na to i speciálního trenéra. Speciálně Mikael Andersson je schopný z půlky hriště přehodit míč až přes obránce na druhou stranu,“ všímá si i trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který zaznamenal házenkářský styl soupeře.

Psychotesty

Až večer v boji o Ligu mistrů jeho svěřenci dostanou míč do zámezí, snad aby obránci začali bít na poplach, protože řada autů Midtjyllandu může být podobně nebezpečná jako rohový kop.

„Každý hledá možnost, jak být lepší než soupeř. Kdo zaspí, tak může být o krok zpět,“ říká Trpišovský o pokrokových metodách Midtjyllandu, mezi které patří také vyplňování psychologických testů osobnosti, i když v tomhle ohledu se nijak inspirovat nehodlá.

„Kdybych to měl odlehčit, tak jsem rád, že neděláme psychotesty my, protože by nám asi odpadlo hodně lidí. To raději nezavedeme.“

Jestli se budou Pražané usmívat i po prvním zápase play-off Ligy mistrů.