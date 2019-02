Trpišovský bere proti Genku jakoukoli výhru. ‚Šance budou, oba týmy mají skvělé hráče,‘ říká

Podle kouče slávistických fotbalistů Jindřicha Trpišovského rozhodne dvojutkání úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy s belgickým Genkem produktivita. Ve čtvrtečním prvním zápase doma by bral jakoukoli výhru. Pražany čeká náročný týden, neboť v neděli odehrají ligový šlágr v Plzni, podle Trpišovského už byl ale tým pod větším tlakem. Praha 18:22 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na předzápasovém tréninku Slavie | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Myslím, že bude rozhodovat produktivita. My se snažíme být ofenzivně ladění, Genk taky. Ale vyplývá to i z postavení týmů v lize. Na druhou stranu v Evropě byly zápasy těch týmů takové svázanější. Kdybych měl zítřejší utkání trošku k něčemu přirovnat, myslím, že se to bude trošku blížit zápasu doma s Kodaní (0:0),“ řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

„Ne že bych ty dva týmy chtěl porovnávat, ale je to prostě zápas play off a každý gól bude rozhodovat. Oba týmy sice budou chtít hrát dopředu, ale nebudou chtít nabídnout soupeři jakoukoliv chybu. Samozřejmě šance budou, oba týmy na to mají skvělé hráče. Rozhodovat bude, kolik šancí budou týmy schopny proměnit,“ dodal Trpišovský.

Největší ofenzivní hrozbou Genku je útočník Mbwana Samatta, který s 19 brankami vede střeleckou tabulku belgické ligy a v posledních šesti soutěžních zápasech zaznamenal sedm gólů.

Podle Trpišovského jsou ale nebezpeční i další hráči lídra belgické ligy. „Samatta je typický zakončovatel, atletický hráč. Číhá na ofsajd lajně, má dobrý timing a umí zakončit všemi způsoby, jeho góly jsou ze všech pozic. Troufnu si tvrdit, že po sezoně odejde,“ uvedl Trpišovský.

„Ale sklízí plody práce celého týmu. Genk na mě udělal velký dojem v zápasech, co jsem viděl. Od léta prohráli jen čtyři zápasy a není to náhodou. Směrem do ofenzivy jsou skvěle technicky vybavení,“ dodal kouč.

V prvním zápase chce výhru. „Hrajeme doma, byl bych spokojený s jakýmkoliv vítězstvím, aby nám vytvořilo dobrou výchozí pozici pro odvetu. Ideálně bez inkasované branky. Budeme hrát na výhru,“ uvedl Trpišovský.

Genk je rozehranější, Slavia odpočinutá

Zatímco slávisté na jaře odehráli zatím jen sobotní ligový zápas s Teplicemi (2:0), Genk už má za sebou čtyři utkání. „Je začátek sezony a oba týmy jsou dobře připravené. Genk už hrál ale čtyři zápasy, my jenom jednou. My bychom mohli být na druhou stranu odpočatější. Uvidíme až zítra. Buď budou oni rozehranější, nebo my odpočatější,“ přemítal Trpišovský.

Jeho tým čeká mezi dvěma zápasy s Genkem nedělní ligový šlágr v Plzni, kde bude hájit šestibodový náskok v čele tabulky. „I během podzimu jsme si prošli obdobími, kdy bylo těžkých týdnů hodně. Trojkombinace hrát dvakrát s Genkem a jednou s Plzní patří k nejtěžším, ale troufnu si říct, že na tým za rok, co jsem tu, byl mnohokrát ještě větší tlak než teď,“ uvedl.

„Základní cíl jsme splnili. Samozřejmě strašně moc chceme postoupit, ale myslím, že zápas bude z naší strany uvolněnější než třeba s Petrohradem, kdy jsme museli dotáhnout postup,“ mínil Trpišovský.

„Je dobře, že máme s Plzní podobné podmínky. Jediný rozdíl je v tom, že my hrajeme venku a Plzeň doma. Aspoň bude méně spekulací ohledně toho, kdo měl více času na odpočinek. Výhoda to není ani pro jednu stranu,“ dodal.

