Vlastní autobus i kuchař. Vedení Slavie zajistilo v Kluži sešívaným veškerý možný komfort

‚Jako herci, kteří chtějí do Národního divadla.‘ Slávisté touží postoupit do Ligy mistrů

Loni ani předloni jim to nevyšlo, tak se o to pokusí do třetice. Fotbalisté Slavie by se rádi po 12 letech vrátili do Ligy mistrů. Přiblížit se svému snu pokusí v úterý na hřišti rumunské Kluže.