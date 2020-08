Slavia dostala od hygieniků zelenou. Zbytek týmu má testy negativní a může v neděli hrát

Při dalším kole testů na nový koronavirus u fotbalistů Slavie měli všichni až na nakaženého hráče negativní výsledek. Úřadující mistr dostal od hygieny svolení odehrát v neděli úvodní utkání prvoligové sezony v Českých Budějovicích za předpokladu, že v sobotu negativně dopadne i čtvrté kolo odběrů. Na sociální síti twitter o tom informoval předseda představenstva Pražanů Jaroslav Tvrdík. Praha 17:48 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté pražské Slavie podstoupili testy na koronavirus | Foto: SK Slavia Praha | Zdroj: @JaroslavTvrdik

Slávisté kvůli pozitivnímu testu u jednoho z hráčů museli na začátku minulého týdne předčasně ukončit soustředění v Rakousku a vrátili se do České republiky, kde byli všichni členové výpravy několik dní v domácí izolaci.

Pražané podstoupili plošné testování a v pátek absolvovali další kolo. Po negativních výsledcích se mohli vrátit do tréninku. Nakažený hráč se ještě nevyléčil a zůstává v karanténě.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musí do dvoutýdenní karantény celé týmy. V pondělí se však po jednání rady vlády pro zdravotní rizika pravidla zmírnila. Plošná karanténa při nákaze covidem-19 bude zrušena ve všech sportech na všech úrovních, pokud ostatní členové týmu absolvují testy s negativním výsledkem.

Slávisté by podle předešlých pravidel a při čtrnáctidenní karanténě byli mimo hru do pondělí. Způsobilí by tak byli o den později, než by měli odehrát úvodní kolo nové ligové sezony.

Pražané měli v kádru jednoho nakaženého hráče i před květnovým restartem minulé sezony stejně jako Mladá Boleslav. Později se nedohrála nadstavbová skupina o záchranu kvůli pozitivním případům v Karviné a následně v Opavě.

Nový ročník první ligy začne v pátek předehrávkou mezi Plzní a Opavou. Slavia obhajuje prvenství a bude usilovat o třetí titul za sebou. Všechny týmy včetně realizačních nově musejí absolvovat test na koronavirus před každým prvoligovým zápasem.