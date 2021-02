‚Je to sportovní zázrak.‘ Trpišovský přirovnal postup Slavie k triumfu Ledecké. Na telefonu slavil i Souček

Fotbalisté Slavie jsou v osmifinále Evropské ligy. V odvetě úvodního kola play-off vyhráli v Leicesteru 2:0 a po domácí bezbrankové remíze slaví postup. Pražané tak vyřadili aktuálně třetí tým anglické Premier League, trenér Jindřich Trpišovský postup přirovnal k olympijskému triumfu Ester Ledecké na olympiádě. Leicester 8:08 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský a Jamie Vardy | Zdroj: Reuters

„Je to sportovní zázrak podobný tomu, když Leicester vyhrál anglickou ligu. Pro nás je to podobný šok. Rozdíl mezi anglickým a českým fotbalem, na všech úrovních, ta propast je prostě obrovská. Mě se ptali, jestli si vůbec uvědomuju, co se stalo a já řekl, že mi to ještě nedošlo,“ přiznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Ten ještě ještě před oficiálním začátkem tiskové konference přirovnal postup přes Leicester k vítězství lyžařky Ester Ledecké na olympijských hrách před třemi lety.

Dvojzápas s favorizovaným soupeřem ale Pražané zvládli s přehledem a třeba největší hvězda Leicesteru – útočník Jamie Vardy – se vůbec neprosadil.

„Je to cenné, protože Vardy, Barnes, Madison a další jsou prostě nejlepší fotbalisti světa, dávají góly a my jsme to ubránili, takže jsme šťastní, že defenziva nám klapala na jedničku,“ těšilo kapitána Pražanů Jana Bořila.

Slavil i Souček

Pozápasových oslav na hřišti se na dálku zúčastnil i bývalý slávista Tomáš Souček. Záložník West Hamu se přes telefon spojil s asistentem trenéra Zdeňkem Houšteckým.

„Zdeněk Houštecký s ním komunikuje hodně často, takže mu po zápase zavolal a byl tam s náma na hřišti. Měl slávistický dres, takže je vidět, že je pořád červenobílej. My mu za to děkujeme, že nám pořád fandí a stejně tak my fandíme jemu, aby se mu dařilo ve West Hamu,“ řekl autor prvního gólu Slavie v Leicesteru záložník Lukáš Provod.

So much time for Slavia Prague players FaceTiming Tomáš Souček into their celebrations after the Leicester game pic.twitter.com/tjcNVipHwF — FootballJOE (@FootballJOE) February 25, 2021

Soupeře pro osmifinále Evropské ligy se Trpišovského výběr dozví v pátek po 13. hodině. Los mu může přisoudit třeba Manchester United, Arsenal nebo AC Milán.