Kolář po půl roce v brance Slavie hned vychytal nulu. ‚Kousal jsem to těžce,‘ přiznal. Trenér ho chválil

Fotbalisté Slavie v 10. ligovém kole porazili Liberec 3:0. V tabulce nejvyšší soutěže tak ztrácejí na vedoucí Plzeň už jen bod, Viktoria má ale jeden zápas k dobru. Čistým kontem pomohl k výhře Pražanů gólman Ondřej Kolář, který se do branky v soutěžním utkání vrátil po víc než pěti měsících. Praha 7:11 3. října 2022

Na poslední měsíce asi nemá ty nejlepší vzpomínky. Často ho trápily zdravotní problémy a i když byl zdravý, zápasy svého týmu sledoval jen z lavičky.

Teď ale fotbalový gólman Ondřej Kolář prožívá výrazně lepší období - před nedávnem se oženil a v neděli se navíc po dlouhé době vrátil do branky Slavie, které pomohl k ligové výhře nad Libercem.

„Určitě jsem rád, že jsem se dostal do brány. Bylo to hrozně těžké po takové době. Cítím se dobře a v zápase jsem byl sám překvapený, že jsem to i těma nohama trefoval, z toho jsem měl největší strach. Samozřejmě jsem rád, že jsem si tu nulu mohl vychytat a dokázat si, že na to ještě mám,“ těšilo gólmana Ondřeje Koláře, který před vítězným duelem s Libercem odchytal za Slavii poslední soutěžní zápas na konci dubna.

Sedmadvacetiletý brankář byl dlouhou dobu oporou Pražanů, tým táhl i v evropských pohárech a dostal se také do reprezentace.

O výsadní pozici ale Kolář přišel a v úvodu této sezony jen kryl záda Aleši Mandousovi.

„Kousal jsem to těžce, asi jako každý hráč, ale zase na druhou stranu jsem věděl, že forma není optimální. Aleš předváděl skvělé výkony a zasloužil si to. Mě to mrzí, že jsem tady dlouho chytal a přišel o svoji pozici. Teď si toho chci o to víc vážit, makat a zůstat v bráně,“ říká odhodlaně slávista Ondřej Kolář, kterému zpět do branky pomohly také blíže nespecifikované zdravotní problémy konkurenta Mandouse.

SK Slavia Praha

@slaviaofficial 💬 Ondřej Kolář po #slalib: „Každý chce hrát, ale nebyl jsem v optimální kondici. Aleš předváděl skvělé výkony, zasloužil si to. Jsem rád, že jsem zpět, ale mrzí mě, že se můj kolega zranil.“ 56

Šance i v pohárech

Vedení Pražanů momentálně řeší, jestli současná gólmanská jednička s určitým omezením vydrží do zimní přestávky, nebo v nejbližší době podstoupí operaci.

Ve čtvrtečním zápase Evropské konferenční ligy proti Kluži by tak Kolář mohl znovu dostat šanci.

„Za poslední měsíc urazil velký kus cesty a teď má momentálně našlápnuto a je blízko k tomu se vrátit do toho původního stavu. Zdraví mu drží a myslím, že jeho výkon byl hodně podobný tomu, když byl na svém vrcholu.“ Chválil po ligové výhře s Libercem Ondřeje Koláře trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 3. 10. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 9 7 2 0 18:7 23 2. Slavia 10 7 1 2 34:9 22 3. Sparta 10 4 5 1 15:9 17 4. Bohemians 1905 10 4 3 3 14:12 15 5. Liberec 10 4 2 4 15:14 14 6. Brno 9 4 2 3 16:17 14 7. Hr. Králové 10 4 2 4 8:10 14 8. Jablonec 10 3 4 3 18:16 13 9. Ml. Boleslav 10 3 4 3 15:13 13 10. Slovácko 10 3 4 3 12:14 13 11. Teplice 10 3 4 3 17:22 13 12. Olomouc 10 3 2 5 13:12 11 13. Č. Budějovice 10 3 2 5 10:19 11 14. Ostrava 10 2 4 4 14:15 10 15. Zlín 10 1 5 4 8:15 8 16. Pardubice 10 1 0 9 5:28 3