Fotbalisty Slavie čeká odvetný zápas o Ligu mistrů, jejich cílem je vyhnout se penaltovém rozstřelu

Fotbalisté Slavie budou bojovat o postup do posledního předkola Ligy mistrů a v Kyjevě se připravují na svého večerního soupeře. Zatím bez velkých nervů, což se může v samotném zápase a při vyrovnaném průběhu snadno změnit. Kyjev 15:00 14. srpna 2018

Při takzvaném bagu, tedy hře, při které je úkolem mužů v kolečku získat co nejvíce přihrávek proti dotírajícím borcům uvnitř kruhu, se baví i kouč Jindřich Trpišovský. Nelze ale čekat, že bude stejně veselý a bezstarostný i při samotném duelu. Zvlášť pokud se bude muset rozhodovat v penaltovém rozstřelu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Penaltový rozstřel je noční můrou některých fotbalistů nebo fanoušků a před odvetou kvalifikace Ligy mistrů v Kyjevě se ho děsí i kouč slávistů Jindřich Trpišovský

„Uděláme všechno pro to, aby penalty nebyly. To bych nerad zažíval,“ děsí se možné koncovky Jindřich Trpišovský.

Vzápětí přiznává, že je spíš typem člověka, který si při penaltách zakryje oči, než aby studoval chování fotbalových profesionálů v kritickém okamžiku.

Ale kdyby přece jenom na závěrečný rozstřel došlo, a při vyrovnanosti obou celků tuto variantu úplně nemůže vytěsnit ze své hlavy, nějaké odvážlivce určitě najde.

Slavia - Dynamo Kyjev 1:1. Domácí prohrávali, vyrovnali díky penaltě v nastavení Číst článek

„Kdyby to došlo do penalt, tak to nebude nic příjemného na psychiku. Už jsem ale několik penalt kopal, i ve vypjatých situacích, takže bych určitě šel, kdybych na hřišti byl,“ nebál by se útočník Milan Škoda.

S tím, že se budou slávisté snažit hlavně o to, aby domácí Dynamo nerozhodlo o svém postupu dávno před penaltovým rozstřelem. Vzhledem k remíze 1:1 z prvního duelu je teď totiž přece jen blíž k celkovému vítězství ukrajinský favorit.

„Nechci tady házet nějaká procenta, ale věříme v náš úspěch,“ dodává kanonýr klubu z pražských Vršovic.

Slávisté potřebují k postupu vstřelit gól a zároveň jich dostat méně než ukrajinský soupeř. Hrát začnou od půl sedmé večer. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na iROZHLAS.cz nebo poslouchat na Radiožurnálu.

