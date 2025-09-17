‚Jako když nám vypadne vykartovaný hráč.‘ Slavia vstupuje do Ligy mistrů, část fanoušků jí bude chybět

Na fotbalovou Slavii se po šesti letech vrací Liga mistrů. Prvním z osmi soupeřů pražského týmu v ligové fázi bude ve středu večer norské Bodo/Glimt. Slavia tentokrát sice nebude mít v Edenu obvyklou podporu zhruba 19 tisíc fanoušků, i tak na ně ale spoléhá.

Tribuna Sever

Tribuna Sever | Foto: Radek Vebr | Zdroj: ČTK

„Největší radost mám z toho, jak si to užijou lidi tady na stadionu,“ nezapomene prakticky nikdy zmínit trenér Jindřich Trpišovský fanoušky, kterých chodí na Slavii v průměru nejvíc v Česku, a teď zažijí vstup do Ligy mistrů doma v Edenu.

Poslechněte si, co říká trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský k zavřenému sektoru pro fanoušky

„Protože víme, že doma jsme silní, jak nám tady lidi vždycky vytvoří atmosféru a jak nás podporují i ženou, to nám hrozně pomáhá,“ je jasně cítit i ze slov jednoho ze slávistických kapitánů Tomáše Holeše, jak hráči pražského týmu vnímají podporu z tribun.

Jenže kvůli trestu od Evropské fotbalové unie UEFA za rasistické pokřiky při loňském utkání Evropské ligy s Anderlechtem Brusel bude mít Slavia zavřené dva sektory na Tribuně Sever.

„Mrzí mě to hodně ať už za nás nebo za ně. Sami jste viděli, co se tady dělo o víkendu. Je to náš motor, náš stroj a součást výkonu,“ říkal trenér Trpišovský, který připomněl i obrovské choreo – prakticky přes celý stadion – při utkání s Karvinou.

Podle informací ze Slavie by ale zhruba 1200 míst v zavřených sektorech měly obsadit děti – výjimka, kterou povoluje UEFA.

A Trpišovský si přeje, aby už k žádným trestům pro Ligu mistrů a pozdější domácí zápasy s Arsenalem, Athleticem Bilbao a Barcelonou nedošlo.

„Tak jako když nám vypadne nějaký vykartovaný hráč, tak když vypadnou fanoušci, nebo jejich část, tak je to škoda a pro nás minus. Chceme si to spolu s nimi užít,“ přeje si Trpišovský.

Do Ligy mistrů vstoupí Slavie od 18.45 – v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu – proti Bodo/Glimt.

