Povedl se nám ideální start, těšilo Chytila po výhře v Bulharsku. Jeho trefa padla po nacvičeném signálu

Fotbalista Mojmír Chytil označil výhru Slavie v bulharském Razgradu 2:0 za ideální start do Evropské ligy. Svou trefou ve druhém poločase dal výsledku konečnou podobu. Reprezentační útočník v rozhovoru pro klubovou televizi potvrdil, že gól po rohovém kopu Lukáše Provoda dal po nacvičeném signálu.

Ještě do přestávky otevřel skóre Matěj Jurásek. Chytil v 60. minutě vystřídal Tomáše Chorého a o pět minut později pojistil Pražanům tři body.

„Povedl se nám ideální start do Evropské ligy. První zápas venku není nikdy jednoduchý. A my z něj máme důležité vítězství do velké tabulky,“ řekl Chytil s poukazem na nový formát ligové fáze EL.

Slávisté jsou po středečních zápasech třetí v neúplné tabulce.

„Zní to skvěle, ale myslím, že jak je teď tabulka nově složená z 36 týmů, tak se bude hodně rychle měnit. Bude záležet na každém utkání a musíme jít prostě zápas od zápasu. Výhrou nad Ludogorcem jsme si postavili dobrý základ,“ vyzdvihl pětadvacetiletý český reprezentant.

Měl radost, že se gólově prosadil tak brzy po svém nástupu na hřiště. „Myslím, že jsem to tam hezky uklidil. Gól nám pak pomohl uklidnit i celkovou hru a díky tomu jsme pak dohráli bez problémů,“ pochvaloval si.

Po Provodově rohu šlo o domluvený signál. „Je to tak. Šel jsem přesně do prostoru, kde jsem měl být. Takže to bylo správně sehrané,“ potvrdil odchovanec Olomouce.

Slavia podeváté v sezoně udržela čisté konto. „Kluci vzadu hrají výborně. Jsou opravdu neskutečně poctiví. Upřímně to cítím i hodně na tréninku, jak je extrémně těžké proti nim hrát. My se tím zlepšujeme vepředu a obrana se zase hezky zpevňuje,“ popsal útočník.

Přestože do Razgradu je to z Prahy téměř 1500 kilometrů, slávisté měli v hledišti vydatnou podporu.

„Hrozně moc fanouškům děkujeme. Musela to pro ně být hrozná cesta. Jeli sem opravdu velkou dálku a jejich podpora je neuvěřitelná. Jsme jim vděční. Vítězství je pro ně,“ uzavřel Chytil.