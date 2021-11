Chceme odčinit výsledek z Haify, přeje si Trpišovský. Trenér Slavie další vypjaté emoce neočekává

Fotbalisté Slavie mají na evropské scéně co napravovat. Ve skupině Konferenční ligy dvakrát za sebou prohráli, takže by jim další zaváhání mohlo výrazně zkomplikovat cestu za postupem. Ve čtvrtek večer v Edenu přivítají izraelské Maccabi Haifa. A doufají, že zažijí o něco klidnější zápas než v neděli s Plzní. Praha 11:26 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie Praha | Zdroj: Profimedia

Víc než o dvou gólech, velkém vítězství nebo prostě alespoň o fotbale, se po nedělním ligovém utkání mluvilo o strkanicích, nařčení z rasismu, třech červených kartách a horkých hlavách hráčů Plzně i Slavie. Ale před soubojem ligy Konferenční už prý Pražané trochu vychladli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co by chtětl trenér Slavie Jindřich Trpišovský změnit do domácího zápasu proti Maccabi Haifa

„Myslím, že už to máme za sebou, tohle je úplně jiný soupeř, jiná soutěž. Bavíme se o tom s týmem, připravujeme se tak, aby kluci udrželi nervy a do ničeho se nezapojili. Doufám, že jsme si to už vybrali a budeme se spíš bavit o tom, že to byl dobrý výkon a že se budou řešit fotbalové věci,“ přeje si Trpišovský.

Trenér Slavie věří, že bude v utkání s Maccabi méně úpolových prvků, a že hlavně jeho svěřenci napraví nemastný, neslaný výkon ze zápasu v Haifě, kde Slavia před dvěma týdny prohrála 0:1.

„Chtěli bychom odčinit výsledek z Haify, trochu i výkon v obraně, který nebyl dostatečný na utkání evropské úrovně. Cítíme to tak, že hrajeme doma a chtěli bychom se rehabilitovat, jak výsledkově, tak výkonnostně,“ říká zkušený kouč.

To bylo ‚baroko‘ při tom bránění, připomněl legendární výrok kouč Slavie Trpišovský po prohře v Haifě Číst článek

Tohle jste od trenéra Slavie v posledních letech příliš často neslýchali, jenže v říjnu si tým z Edenu prostě vybral pár slabších chvilek, což souvisí i s tím dlouhým seznamem zraněných fotbalistů.

„Změny tam určitě budou, ať už vynucené či nevynucené a budou tam i nějaké absence kvůli zdravotnímu stavu,“ vysvětluje Trpišovský slova, která má nacvičená dokonale.

Jestli jeho dlouhodobě oslabený tým zvládne skupinovou odvetu s Maccabi, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začíná ve 21 hodin.