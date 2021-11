Od zápasu v Haifě tým lépe pracuje, pochvaluje si Trpišovský. Trenér Slavie ale první místo neřeší

Nepovedený vstup do ligy i nenaplnění ambic v prestižních evropských soutěží. Tak by se dal shrnout začátek letošní sezony fotbalové Slavie.

Přes všechny trampoty ale teď Pražané nově vedou ligovou tabulku, díky výhře 5:0 nad Pardubicemi o dva body přeskočili Viktorii Plzeň.

Gólový účet zápasu otevřel dvěma góly v zápase Michael Krmenčík, kterého našli před prázdnou brankou nejprve Alexander Bah a potom Lukáš Masopust, a útočník Slavie rozradostnil červenobílé fanoušky.

„Já jsem nedal v prvním poločase vyloženou šanci a musím říct, že mě kluci podrželi. Musím poděkovat spoluhráčům, že mi to připravili do prázdné brány, jsem za to rád,“ ocenil Krmenčík práci svých spoluhráčů.

Na jeho trefy postupně ještě navázal dvěma góly Ondřej Lingr a také Ubong Ekpai. I díky nim jsou teď slávisté průběžným lídrem.

Podobně spokojený byl po zápase i trenér Jindřich Trpišovský. Jeho svěřenci totiž vyhráli počtvrté v řadě a navíc pokaždé udrželi čisté konto. Na postavení v tabulce ale trenér Slavie takový důraz neklade.

„My jsme někde ani ne ve čtvrtině soutěže. Pro mně je důležité zvládat zápasy a jestli to vyúsťuje, že jsme první v tabulce, tak jsem rád, ale jsou pro mně důležitější spíš ty dílčí momenty,“ komentoval poslední výsledky trenér sešívaných.

Slávisté se na čelo tabulky dostali po dvou měsících. Začátek sezony se totiž Pražanům tolik nepovedl, v poslední době ale slávistům fungují hlavní aspekty hry, které zmínil i trenér Trpišovský.

„Posledních 14 dní od toho zápasu v Haifě tým lépe pracuje po ztrátě míče a hrajeme ve větším pohybu, než na začátku sezony.“ dodal trenér vedoucího celku nejvyšší domácí soutěže.

Slávisté jsou na prvním místě o dva body před Viktorií Plzeň, hájit vedení budou Pražané po reprezentační přestávce, kdy na domácí půdě přivítají Jablonec.

Fortuna liga (PLATNÉ K 8. 11. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 14 11 2 1 37:11 35 2. Plzeň 14 11 1 2 23:10 34 3. Sparta 14 10 3 1 36:15 33 4. Slovácko 14 10 2 2 27:14 32 5. Ostrava 13 7 3 3 25:16 24 6. Hr. Králové 14 5 5 4 19:20 20 7. Č. Budějovice 14 5 3 6 19:20 18 8. Ml. Boleslav 14 5 2 7 24:23 17 9. Olomouc 14 4 5 5 22:21 17 10. Liberec 14 5 2 7 13:20 17 11. Zlín 14 4 2 8 17:28 14 12. Jablonec 14 2 7 5 11:23 13 13. Bohemians 1905 13 3 3 7 18:28 12 14. Pardubice 14 1 5 8 16:29 8 15. Karviná 12 0 5 7 12:23 5 16. Teplice 14 1 2 11 12:30 5