Na Spartu ještě ani nemyslíme, říká gólman Slavie Mandous před duelem Evropské ligy v Ženevě

Vítězně se fotbalisté Slavie naladili na náročný týden, který je čeká. Ve čtvrtek vstoupí do základní skupiny Evropské ligy na hřišti Servette Ženeva a v neděli pak v Edenu přivítají v souboji o první místo ligové tabulky Spartu. Po výhře 1:0 v Pardubicích ale Slavia úplně spokojená být nemohla. Praha 13:36 17. září 2023

Fotbalisté Slavie se po třech neúspěších na hřištích soupeřů dočkali venkovní výhry. V lize zvítězili v Pardubicích 1:0 a do nadcházejícího náročného týdnu tak můžou jít v lepší náladě.

„Myslím, že jsme měli dát víc gólů, než jeden z penalty. Mohli jsme podat lepší výkon, ale jsou to tři body venku po reprezentační pauze a toho si vážíme, ale škoda té naší produktivity a hře nahoře, která měla být nebezpečnější, než byla,“ přiznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Pražany v Pardubicích zachránila trefa útočníka Václava Jurečky z pokutového kopu. Na hřištích soupeřů se radovali po třech soutěžních duelech bez výhry.

„V těch venkovních zápasech to nejsme úplně my, protože kvalitu na to máme. Měli jsme z půlky domácí prostředí, což bylo skvělé, ale nedokážeme být v ofenzivní části tak sebevědomí jako doma. Ve venkovních zápase je to hodně o prvním gólu, který určí ráz celého utkání,“ uznává Trpišovský.

Náročný program

A první gól tentokrát na rozdíl od předchozích tří venkovních zápasů dala Slavia. Při oslavách výhry 1:0 v Pardubicích pak už fanoušci Pražanů vyhlíželi další ligový duel, který bude proti městskému rivalovi.

Příští týden se v Edenu Slavia představí proti Spartě. Nejprve ji ale čeká ve čtvrtek úvodní duel ve skupině Evropské ligy.

„Těšíme se, protože každý fotbalista raději hraje, než trénuje. Ve čtvrtek nás čeká Ženeva, první zápase ve skupině, na to se těšíme moc. Na Spartu ještě ani nemyslíme, protože máme těžký zápas ve čtvrtek a musíme dobře zregenerovat,“ říká k náročnému programu následujících dní brankář Slavie Aleš Mandous.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 17. 9. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 8 7 1 0 16:4 22 2. Sparta 7 6 1 0 19:5 19 3. Olomouc 8 6 0 2 15:8 18 4. Slovácko 7 4 2 1 9:5 14 5. Plzeň 6 4 1 1 13:6 13 6. Mladá Boleslav 7 3 2 2 14:10 11 7. Ostrava 8 3 2 3 9:8 11 8. Teplice 8 3 2 3 7:7 11 9. Bohemians 1905 8 3 1 4 6:10 10 10. Liberec 7 2 2 3 7:9 8 11. Hr. Králové 8 2 1 5 11:16 7 12. Pardubice 8 2 1 5 5:10 7 13. Č. Budějovice 8 2 0 6 11:22 6 14. Zlín 7 1 1 5 5:12 4 15. Jablonec 7 0 4 3 5:12 4 16. Karviná 8 1 1 6 10:18 4