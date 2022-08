‚Jestli slyšíte tlouct srdce, tak je to Standovo pro Slavii.‘ Trenéra Trpišovského těší výkony kapitána

Fotbalisté Slavie za sebou mají úspěšný týden. Po postupu do základní skupiny Evropské konferenční ligy zvládli i utkání 5. kola nejvyšší domácí soutěže.

A to i přes to, že závěrečnou půlhodinu dohrávali slávisté po červené kartě Ousua v deseti. Vyloučení za faul mimo pokutové území, aniž by švédský stoper zmařil vyloženou šanci soupeře, trenéra Jindřicha Trpišovského překvapilo.

„Za mě je to škoda, protože si myslím, že rozhodčí pískal skvěle. Je to trochu kaňka, nechci to moc rozebírat, snažím se tomu vyhnout, pokud nejde o brutální hru. Ještě jsem nezažil červenou kartu za takový moment,“ popisoval trenér Trpišovský.

Sporné situaci z 58. minuty se divil i slávistický kapitán Stanislav Tecl. „Musím říct, že když rozhodčí tahal žlutou kartu, tak jsem myslel, že jí zruší. Nevím, co na to říct, abych pak za to neměl na Strahově nějaké tahanice,“ dodal kapitán sešívaných.

Hrdina posledních dnů

Zápas byl rozhodnutý prakticky po prvním poločase, Slavia ho vyhrála 3:0. A velký podíl na tom měl právě útočník Tecl, který má aktuálně velkou formu.

V minulém ligovém kole dal Pardubicím hattrick. V Brně otevřel skóre a druhý gól připravil. Za jeho výkon i přístup ho chválil i slávistický kouč Trpišovský.

„Jestli slyšíte tlouct srdce, tak je to Standovo pro Slavii. Je to hráč, který odvádí strašné množství práce pro tým a to každý den v kabině, na hřišti a někdy to nezúročí body a proto mám takovou radost, že byl v podstatě u všech čtyřech gólů,“ myslel Trpišovský především moment, kdy měl před sebou při brejku Tecl prázdnou branku.

Míč do ní ale uklidil vracející se brněnský záložník Jiří Texl. Po změně stran a k tomu v oslabení dokázali Pražané své vedení ještě navýšit.

Na konečných 4:0 upravil záložník Christ Tiehi. Slavia má po pěti kolech na čele tabulky dvoubodový náskok na Liberec, Spartu a Plzeň. Ta má ale utkání k dobru - právě s Brnem.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 29. 8. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 5 4 0 1 18:4 12 2. Liberec 5 3 1 1 11:6 10 3. Sparta 5 3 1 1 9:4 10 4. Plzeň 4 3 1 0 7:4 10 5. Hr. Králové 5 3 0 2 5:4 9 6. Bohemians 1905 5 2 2 1 9:6 8 7. Slovácko 5 2 2 1 8:7 8 8. Brno 4 2 1 1 7:7 7 9. Ml. Boleslav 5 1 2 2 7:8 5 10. Č. Budějovice 5 1 2 2 5:6 5 11. Ostrava 5 1 2 2 8:10 5 12. Teplice 5 1 2 2 5:9 5 13. Olomouc 5 1 0 4 4:7 3 14. Jablonec 5 0 3 2 7:11 3 15. Zlín 5 0 3 2 4:9 3 16. Pardubice 5 1 0 4 3:15 3