Slavia dotáhla hostování Tijanyho. Stoper z Pobřeží slonoviny se v klubu potká s krajanem Traorém

Fotbalisté Slavie Praha přivítali ve svém týmu posilu do obranných řad. Tou se stal Mohamed Tijany z druholigové Jihlavy, o kterého během zimní přestávky usilovala konkurenční Sparta, ale dvaadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny nakonec oblékne na půlroční hostování s opcí sešívaný dres. Klub o tom informoval na svých oficiálních stránkách.

Sparta projevila o Tijanyho zájem jako první a podle tuzemských médií chtěla hbitého obránce obratem poslat na hostování do Teplic. Letenské plány ale skončily u zdravotní prohlídky, kterou hráč neprošel a bylo po přestupu.

„Jsem moc rád, že jsem ve Slavii, která má stejně jako já nejvyšší možné ambice. Chtěl bych se zde předvést v co nejlepším světle a přispět k tomu, aby se Slavia udržela na své současné pozici nejlepšího českého klubu,“ uvedl pro klubový web Tijani.

„Strávil jsem poslední tři týdny v nejistotě, ale teď už se cítím dobře, protože jsem přišel do velkého klubu. Všechno, co se za poslední týdny stalo, už je za mnou, teď už se mohu soustředit jen na to, abych zapadl do mého nového týmu. Chtěl bych moc poděkovat trenérovi Jindřichu Trpišovskému, který mi dal velkou důvěru tím, že mě chtěl mít v mužstvu. Věřím, že ho nezklamu,“ dodal Tijani.

Rodák z Pobřeží slonoviny hrál ve své zemi fotbal až do sedmnácti let, pak zamířil do Španělska, kde sbíral zkušenosti v mládežnické akademii Rayo Vallecano.

V sešívaném dresu se Tijany setká se svým krajanem Ibrahimem Traoré, který do Slavie přišel v roce 2018 ze Zlína.

V Česku se zabydlel až na jaře v roce 2018 a to když oblékl dres třetiligového Vyškova a odehrál v něm 29 zápasů a další tři starty si připsal v domácím poháru.