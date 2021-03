Řekl mi, že by chtěl hrát, potěšil Kúdela trenéra Slavie. Trpišovský byl nadšený i z vyrovnání rekordu

Fotbalisté Slavie v lize vyrovnali vlastní rekord v počtu zápasů bez porážky. Díky vítězství nad Opavou navíc zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 16 bodů.

„Já osobně si toho cením hodně a myslím, že i kluci v týmu. My jsme na to nelpěli, ale teď nám to říkal Přemek Kovář a oslavili jsme to. Je pro mě čest, že mohu v takovém velkoklubu být a dosahovat takových cílů. Je jen na nás, abysme v tom pokračovali do dalšího rekordu,“ říká útočník Slavie Jan Kuchta, který proti Opavě v závěru první půle otevřel skóre.

Pražané vytvořili historické maximum v počtu neprohraných ligových zápasů v řadě v roce 2017 ještě pod vedením kouče Jaroslava Šilhavého.

Vyrovnání rekordu

Slavia tehdy v nejvyšší soutěži padla až na sedmatřicátý pokus, kdy doma podlehla Liberci. A právě na lavičce Slovanu byl tehdy současný slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Je to unikátní série. Myslím, že moc příležitostí vytvořit takové šňůry moc není a jsem rád, že jsme to dotáhli, protože to je neuvěřitelné číslo. Musím přiznat, že člověk to v hlavě má a zůstat jeden zápas od rekordu by bylo nešťastný,“ přiznává Jindřich Trpišovský, který do utkání s Opavou nasadil i Ondřeje Kúdelu.

Reprezentačního obránce po duelu Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers domácí Kamara obvinil z rasismu, zkušený stoper to ale odmítá. Po zápase podle Pražanů Glen Kamara dokonce Kúdelu fyzicky napadl.

„Říkali jsme si, že pro něj bude nejlepší být zpátky na hřišti. Čekali jsme na jeho zdravotní stav, protože po tom útoku byl dost otřesený. První kontakt mezi námi byl v pátek a ptal jsem se ho, jestli je schopný nastoupit a odpověděl, že ano, že by chtěl hrát. Byl jsem rád, že byl schopný po všech těch věcech, který se staly, se na utkání zkoncentrovat a odehrát ho,“ těšilo kouče Slavie Jindřicha Trpišovského.

Díky výhře nad Opavou a remíze druhé Sparty v Českých Budějovicích mají sešívaní v čele neúplné ligové tabulky už šestnáctibodový náskok.

F:L (PLATNÉ K 22. 3. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 24 20 4 0 70:15 64 2. Sparta 22 15 3 4 47:24 48 3. Jablonec 23 14 3 6 40:27 45 4. Slovácko 22 13 4 5 43:22 43 5. Liberec 24 12 6 6 37:22 42 6. Plzeň 22 11 4 7 39:26 37 7. Ostrava 24 9 6 9 33:25 33 8. Olomouc 23 8 9 6 30:25 33 9. Pardubice 23 9 5 9 23:31 32 10. Č. Budějovice 24 7 10 7 26:31 31 11. Bohemians 1905 24 7 8 9 26:28 29 12. Zlín 23 8 5 10 24:29 29 13. Karviná 24 6 8 10 25:37 26 14. Teplice 24 6 5 13 25:46 23 15. Ml. Boleslav 24 4 8 12 29:42 20 16. Brno 24 3 7 14 19:39 16 17. Opava 24 3 6 15 15:47 15 18. Příbram 24 2 7 15 17:52 13