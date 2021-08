Makali, žrali trávu, komentuje remízu Slavie na půdě Karviné Lingr. Obhájce titulu poprvé ztratili body

Mistrovskou Slávii připravila o body hlavně karvinská houževnatost a agresivita. Nasazení Slezanů bylo v posledním duelu 6. ligového kola enormní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce fotbalistů a trenérů po remíze Karviné se pražskou Slavií 3:3

„Karviná do toho vstoupila dobře, hráli přesně to, co jsme si říkali. Makali, žrali trávu, takže to nebylo vůbec jednoduché. Nám se nedařila rozehrávka v prvním poločase, přesto jsme ale dvakrát vedli a dostaneme dva hloupé gól ze standardky a ztratíme dva body. U nás převládá zklamání, měli jsme to ve vlastních rukou a odjíždíme s jedním bodem,“ říká zklamaný slávistický záložník Ondřej Lingr.

Naopak v kabině Karvinských panovala spokojenost. Nejen s výsledkem ale i s výkonem.

„Utkání bylo určitě náročný. Snažili jsme se od první minuty mít nasazení, bojovnost a vše, co k tomu patří. Myslím, že se nám to povedlo, byli jsme odvážní, proměnili šance a dali tři góly Slavii,“ pochvaloval si karvinský útočník Antonín Svoboda, který pomohl svému týmu jedním gólem.

Ten rozhodující na 3:3 zařídil Slezanům střídající Kacper Zych, který se trefil v 91. minutě.

Karvinského žolíka poslal na hřiště trenér Jozef Weber netradičním způsobem. Rozhodčí totiž ve druhé půli domácího kouče vyloučil za nesportovní chování. A Weber tak s hráčem musel komunikovat přes okno v útrobách stadionu.

„Bylo to zbytečné. Sledoval jsem to tady z okýnka, musel jsem mimo tribuny, viděl jsem rozcvičující hráče a poslal jsem tam Zycha, takže to bylo plus. Tím se ale neomlouvá moje chyba, budu za ní spravedlivě potrestán,“ usmívá se trenér Karviné Jozef Weber.

To kouč Slavie Jindřich Trpišovský spokojený nebyl, na jeho vkus se Karviná dostávala do příliš velkého počtu šancí.

„Ty šance Karviné byly ze vzduchu, kromě prvního gólu. Základní sestava měla osm hráčů, kteří byli schopni jít do pokutového území a myslím, že všechny situace byly po silových soubojích. Tam měla Karviná navrch jak centimetrama, tak kilama a určitou odhodlaností do těch soubojů jít.“ Zhodnotil Trpišovský.

Slavia je po první ztrátě bodů v lize třetí, ale má zápas k dobru. Karviná je se třemi body na čtrnáctém místě.

Fortuna liga (PLATNÉ K 30. 8. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 6 5 1 0 16:3 16 2. Plzeň 6 5 0 1 9:4 15 3. Slavia 5 4 1 0 13:4 13 4. Slovácko 6 4 1 1 7:4 13 5. Ostrava 6 4 0 2 12:8 12 6. Olomouc 5 3 1 1 16:9 10 7. Zlín 6 3 0 3 9:12 9 8. Ml. Boleslav 6 2 1 3 8:7 7 9. Č. Budějovice 6 2 1 3 6:8 7 10. Bohemians 1905 6 1 3 2 9:11 6 11. Hr. Králové 6 1 3 2 4:8 6 12. Pardubice 6 1 2 3 10:11 5 13. Jablonec 6 1 2 3 4:11 5 14. Karviná 6 0 3 3 8:13 3 15. Teplice 6 1 0 5 5:14 3 16. Liberec 6 0 1 5 1:10 1