Chceme předvést to nejlepší, burcuje před utkáním s AS Řím trenér Slavie Trpišovský. Mourinho ho chválil

Slavia je silný tým a má dobrého trenéra. To říká o fotbalovém klubu z Edenu slavný kouč AS Řím José Mourinho.

Červenobílí doma prohráli po víc než roce, byli zklamaní, smutní a naštvaní. Tyhle pocity stále ještě trochu doznívají, ale teď už převažuje odhodlání slabý výkon odčinit.

„Pro nás je každý domácí zápas důležitý, protože chceme bavit lidi fotbalem a to se nám v neděli proti Plzni nepodařilo,“ říká slovenský obránce Slavie Michal Tomič.

„Jestli budeme hrát s takovou kadencí, jako Míša mluví, tak to bude dobrý,“ reaguje s úsměvem trenér vršovického klubu Jindřich Trpišovský.

„Hlavně se chceme rehabilitovat za tu neděli. Cítíme, že za náš výkon jsme po emoční stránce a zarputilosti zůstali dlužní sami sobě, a hlavně lidem. Čeká nás velký tým a chceme předvést to nejlepší, co v nás je a hlavně, aby se na to dalo dívat,“ dodává trenér Pražanů.

Mourinho o Slavii

V minulém utkání mezi Slavií a AS Řím se o to staral hlavně domácí italský tým, který vedl už v 17. minutě 2:0 a pak si náskok bez větších potíží hlídal. Slavný trenér Římanů José Mourinho si myslí, že tentokrát to jeho svěřenci budou mít těžší.

„Určitě. Minule jsme se trefili už v první minutě a zápas měli pod kontrolou. Už tehdy jsem ale říkal a teď to opakuji, Slavia je velmi silná a má dobrého trenéra. Navíc hraje na hezkém stadionu a tohle vše znamená, že to pro nás nebude snadné,“ řekl portugalský trenér.

Mimochodem Mourinho už jednou v Edenu neuspěl, jako trenér Chelsea v evropském Superpoháru proti Bayernu Mnichov.

Jeho další pokus s AS proti Slavii začne v 18.45 na stanice Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos.