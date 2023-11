Povinnost nám velí tady uspět, říká asistent trenéra Slavie Köstl. Rád by se pokusil o historický zápis

Fotbalisty Slavie čeká pátý duel ve skupině tohoto ročníku Evropské Ligy. V Moldavsku se Pražané představí na hřišti Šeriffu Tiraspol. Vítězstvím si můžou zajistit postup do jarní fáze soutěže a navíc udržet první místo ve skupině. Tiraspol 11:53 30. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Köstl asistent trenéra Slavie Praha | Foto: Michal Sváček / MAFA

Postup ze skupiny je už velmi blízko, přesto fotbalisté Slavie nechtějí v Evropské lize ponechat nic náhodě. Ve čtvrtečním utkání v Moldavsku proti Tiraspolu můžou získat jistotu účasti v jarní fázi soutěže.

Poslechněte si, co říkají fotbalisté Slavie Praha před duelem na půdě moldavského Šeriffu Tiraspol

„Přesně víme, co se bude dít, když bychom první místo zvládli, a budeme se snažit udělat maximum, abychom se k tomu cíli dostali. Pořád to jsou ale dva těžké zápasy a uvidíme, jestli k tomu budeme o něco blíže,“ řekl před utkáním s Tirapsolem slávistický záložník Lukáš Provod.

Z prvního místa ve skupině by Slavii i českému fotbalu plynulo spoustu bonusů. Ať už extra body do národního koeficientu, nebo fakt, že by se Slavia vyhnula prvnímu kolu jarního play-off.

Kromě toho ale Pražany žene v honbě za prvním místem ještě jeden fakt – v tabulce by za sebou nechali slavný AS Řím.

„Dostali jsme se do situace, kdy to máme ve svých rukou a nechceme o to přijít. Skončit před takovým gigantem je svým způsobem zápis do historie a ten bychom si chtěli zapsat,“ jak říká asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Klíč k prvnímu místu

K historickému zápisu ale Slavia potřebuje ve zbylých dvou zápasech uhrát minimálně stejně bodů jako AS a doufat, že italský celek nenastřílí velké množství branek.

Slavia se totiž drží včele tabulky i díky poslední vzájemnému měření s Tiraspolem, které Pražané doma vyhráli 6:0. Od té doby ale moldavský klub prošel řadou změn, jednou z nich byla i výměna trenéra.

„Co odehráli pod novým trenérem, tak vidíme pořád extrémní technickou kvalitu hráčů a na ty je potřeba dát pozor. Viděli jsme zápas s AS Řím, který se tam protrápil. Nečeká nás nic jednoduchého, ale povinnost nám velí tady uspět,“ mluví odhodlaně asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl, který ale v Tiraspolu plní roli kouče hlavního.

Kvůli zdravotním komplikacím neodcestoval s týmem Jindřich Trpišovský. Pro Slavii je výjezd do Moldavska z celkového pohledu tak trochu nešťastný.

A aby toho nebylo málo, podle místních funkcionářů se na zápas očekává jen maximálně dvoutisícová návštěva.

„Je to škoda, protože před vyprodaným hledištěm je to vždy pro všechny lepší. Je to o vnitřní motivaci a nehledět na okolnosti. Jdeme tady odehrát nějakých 100 minut a potřebujeme do toho dát vše a zvládnout to,“ doplnil slávistický asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Souboj Tiraspol – Slavia začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 21 hodin. Také v Evropské lize nastoupí už od 18.45 Sparta doma proti Betisu Sevilla a Viktoria Plzeň v konferenční lize změří síly s kosovským Balkani.