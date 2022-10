Nulový týden pražské Slavie. ‚Neodolnost v boji o míč,‘ štvalo trenéra Trpišovského po prohře v Olomouci

Fotbalisté Slavie za sebou nemají úspěšný týden. Ani v jednom zápase nedali gól a naopak třikrát inkasovali.

„Řekl bych, že je velký rozdíl, jak my nakládáme s těmi šancemi v momentě kdy vedeme a v momentě, kdy to utkání potřebujeme otevřít a nebo dotahujeme, to je velký rozdíl. Naše neodolnost v osobních soubojích a boji o míč byla alarmující,“ popisuje trenér Jindřich Trpišovský dva problémy, které Slavii aktuálně trápí. V Olomouci ho musely mrzet hlavně spálené šance obránců.

Jak David Douděra, tak Aiham Ousu netrefili prázdnou branku, od které stáli maximálně pět metrů.

„Čekal jsem centr do prázdný branky, ale byl hrozně prudkej, ale to se nechci vymlouvat. Snažil jsem se tam nějakým způsobem nastavit, aby mě to trefilo a odrazilo se do brány, ale to se nestalo,“ hlesl Douděra.

Jílek chválil

Za vítězstvím Sigmy stojí především Jakub Trefil a Mojmír Chytil. Gólman Trefil pochytal další 4 střely soupeře, útočník Chytil svým pátým gólem v sezoně rozhodl o konečném skóre 2:0. Chválil ho i olomoucký kouč Václav Jílek.

„Zejména ve druhém poločase měl snad stoprocentní úspěšnost uhraných balónů proti těžké stoperské dvojici, zvládal to výborně a ještě dal levou nohou gól,“ rozplýval se nad výkonem Chytila olomoucký kouč.

Olomouc porazila Slavii skoro po sedmi letech, poprvé v sezoně vyhrála na domácím hřišti a posunula se na sedmé místo.

Slávisti zůstali druzí, na vedoucí Plzeň, která má navíc utkání k dobru, ztrácejí po 11 kolech 4 body. Naopak se musí v ligové tabulce začít dívat i pod sebe. Pražští rivalové Sparta a Bohemians se k nim totiž dotáhli na 2, respektive 4 body.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 10. 10. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 10 8 2 0 20:7 26 2. Slavia 11 7 1 3 34:11 22 3. Sparta 11 5 5 1 19:9 20 4. Bohemians 1905 11 5 3 3 18:14 18 5. Hr. Králové 11 5 2 4 12:11 17 6. Liberec 11 4 3 4 15:14 15 7. Olomouc 11 4 2 5 15:12 14 8. Brno 10 4 2 4 16:21 14 9. Jablonec 11 3 4 4 18:17 13 10. Ml. Boleslav 11 3 4 4 15:15 13 11. Slovácko 11 3 4 4 14:18 13 12. Teplice 11 3 4 4 18:26 13 13. Č. Budějovice 11 3 3 5 12:21 12 14. Ostrava 11 2 5 4 14:15 11 15. Zlín 11 1 6 4 10:17 9 16. Pardubice 11 2 0 9 6:28 6