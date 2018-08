Dva góly, podíl na třetí brance a kapitánská páska. Josef Hušbauer zažil jeden z nejlepších ligových zápasů

Dva góly vstřelil sám a ke třetímu se nachomýtnul také. Fotbalista Slavie Josef Hušbauer režíroval výhru Pražanů 3:1 nad Opavou, po které sešívání s maximálním bodovým ziskem zůstávají i po třetím kole na čele ligové tabulky. První gól domácího záložníka byl navíc jeho jubilejní 50. v nejvyšší soutěži. Praha 7:06 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Hušbauer při zápase proti Opavě | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Tradiční melodie znějící po každém gólu domácích se Edenem poprvé rozléhala ve 20. minutě. Záložník Josef Hušbauer na hranici vápna napálil odražený míč a trefil se přímo do horního rohu soupeřovy branky. Hezčí padesátou trefu v lize si tak slávistický špílmachr mohl přát jen stěží.

Třetí výhra v řadě pro Slavii. Sešívaní porazili v ligové předehrávce Opavu 3:1 Číst článek

„Hezký padesátý. Jsem za něj rád, byl to hezký gól. Začátek utkání byl vyrovnaný, takže tenhle gól nám určitě pomohl,“ řekl po zápase domácí středopolař, který výstavní ranou pokazil ligový debut opavskému gólmanovi Vilému Fendrichovi.

Sedmadvacetiletý brankář byl po své premiéře v nejvyšší soutěži plný dojmů, v hodnocení Hušbauerovy parády ale slovy poněkud šetřil.

„Musím říct, že takhle to trefit? Klobouk dolů,“ vysekl svému soupeři poklonu odchovanec severočeského Jablonce.

Hušbauer ve druhém poločase přidal z penalty druhý gól a nechybělo mnoho, aby vedle jubilejní ligové branky slavil ještě premiérový hattrick. V závěru utkání ale v šanci nastřelil jen tyč. Nakonec se ale přeci jen radovat mohl, tutéž akci totiž proměnil ve svůj první gól v prvním startu za Slavii nigerijský útočník Olayinka.

„Tu situaci jsem asi mohl řešit lépe. Nejspíše placírkou, zbytečně jsem to kopal nártem. Chyběl kousek, kdybych to trefil lépe, tak by to tam spadlo, protože gólman zůstal stát. Jsem ale rád, že gól dal Peter, který zrovna přišel. Vždycky je dobré, když se posila uvede gólem,“ dodává střelec Josef Hušbauer.