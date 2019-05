Hlavní strůjce toho všeho je pan Tvrdík, smekl před slávistickým bossem trenér sešívaných Trpišovský

Fotbalisté Slavie završili úspěšnou sezonu tím nejlepším možným způsobem. Sešívání v závěrečném kole ligové nadstavby porazili v derby Spartu 2:1. Po utkání navíc převzali trofej pro mistra ligy, se kterou pak přímo na trávníku dlouho slavili s fanoušky. Praha 7:19 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) při oslavách zisku titulu | Zdroj: ČTK

Jako první zvedl nad hlavu pohár pro mistra ligy na pódiu ve tvaru slávistické hvězdy kapitán Milan Škoda. Zkušený útočník je jedním z hráčů, kteří s klubem slavili titul také před dvěma lety pod trenérem Jaroslavem Šilhavým.

„Je těžko to srovnávat. Minulý titul byl trochu jiný, nebyli jsme vůbec favorité, nebyl na nás takový tlak. Teď jsme myslím favorité byli a museli jsme to zvládnout,“ řekl po zápase slávistický kapitán.

Slávisté převzetím mistrovské trofeje podtrhli mimořádně úspěšnou sezonu. Vedle ligového titulu vyhráli také domácí pohár a po 77 letech tak získali takzvaný double. V Evropské lize navíc sešívaní došli až do čtvrtfinále.

„Hlavní strůjce toho všeho, co můžeme zažívat, je pan Tvrdík (Jaroslav, předseda představenstva Slavie – pozn. red.). Nenajde se moc lidí, kteří zhruba za tři a půl roku působení ve fotbale dokázali to co on. Myslím si, že by ho všichni slávisti měli mít doma na obrázku.“

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po vítězných zápasech většinou chválí své svěřence nebo kolegy z realizačního týmu. Tentokrát ale úspěšný kouč vyzdvihl práci klubového předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka. Pražané měli jistotu ligového titulu už po minulém kole v Ostravě, mistrovské oslavy ale museli ještě trochu brzdit. Teď, po konci sezony, už si ale radost mohou užít naplno.

„Už není potřeba se mírnit, na druhou stranu euforie už není na takové výši, jako hned po zápasech, i když jsme samozřejmě strašně šťastní za to, jak jsme to zvládli. Oslavy si ale určitě užijeme dostatečně,“ ujišťuje kapitán Milan Škoda, že slávisté mistrovské oslavy rozhodně neplánují podcenit.