Fotbalista Tomáš Souček podepsal se Slavií pětiletou smlouvu. Výstupní klauzule činí 15 milionů eur

Nejlepší hráč uplynulé sezony první ligy Tomáš Souček podepsal s fotbalovou Slavií Praha novou pětiletou smlouvu a v Edenu by měl na podzim zůstat. Klub navýšil výstupní klauzuli v kontraktu se čtyřiadvacetiletým defenzivním záložníkem na 15 milionů eur (přes 383 milionů korun). Praha 11:05 17. června 2019

„Hodnota Tomáše stále roste, je dobře, že jsme ho neprodali. Obdrželi jsme dvě nabídky na 12 milionů eur, Tomáš nám ale chce pomoci probojovat se do Ligy mistrů. Bude určitě lídrem týmu alespoň na podzim,“ uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Souček byl hlavní oporou Slavie, které pomohl k zisku ligového titulu a k obhajobě triumfu v domácím poháru. Pražané získali double po 77 letech. V uplynulé sezoně nejvyšší soutěže dal Souček 13 branek.

V létě zkusí se Slavií postoupit ze závěrečného předkola do základní skupiny Ligy mistrů. „Náš velký cíl je Liga mistrů, chceme opět udělat sezonu snů. Je to pro mě nejlepší varianta, která může být, a věřím, že individuálně i týmově nás to posune dál,“ uvedl Souček.