Informace saje jako houba, chválil Ousoua trenér Trpišovský. Zraněnému Kačarabovi poslali vzkaz

Ani v početní převaze si dlouho nevěděli rady, a už se skoro zdálo, že budou dvě jedničky svítit na ukazateli skóre i po závěrečném hvizdu. Ale nakonec fotbalisté Slavie zvládli první zápas v Konferenční lize. Union Berlín porazili 3:1 i s jedním nováčkem v základní sestavě. Praha 12:07 17. září 2021

Fanoušci na zaplněných tribunách oslavovali jiné hráče, třeba střelce rozhodující branky Jana Kuchtu.

Možná nejšťastnějším fotbalistou byl ale po závěrečném hvizdu muž, který v jednadvaceti letech díky černému plnovousu působí dojmem třicátníka a jehož jméno se tady v Edenu teprve učí vyslovovat.

Obránce Aiham Ousou se v rozhovoru pro klubovou televizi rozplýval, když popisoval, jaké to bylo hrát poprvé v základní sestavě Slavie. A snad i díky své povaze se v ní neobjevil naposledy.

„Musím ho pochválit, učí se hodně rychle. On ty informace saje jako houba. Patří do té kategorie učenlivých hráčů, se kterými děláte tři měsíce a máte pocit, že s nimi děláte osm nebo devět měsíců. Není to jako s někým, kdo je tady tři měsíce a máte pocit, že přišel včera,“ pochvaloval švédského fotbalistu trenér Trpišovský, který o svém svěřenci mluví skoro jako o pilném studentovi.

„Pak s tím hráčem sedíte, něco mu ukážete, a ještě než mu to řeknete, tak tu situací vidí a sám vám ji řekne. Chce ty informace sám od sebe, je schopný sedět se mnou nebo s asistenty, chce po tréninku vidět videa a tak dále,“ říká kouč Slavie.

Jedinou kaňkou na výkonu mladého Švéda je, že omylem zneškodnil svého spoluhráče Tarase Kačarabu, který pak se zlomenou očnicí opouštěl hřiště na nosítkách.

„Hlavně doufám, že bude brzy v pořádku a že se uzdraví. Srazili jsme se, myslím, že jsem ho trefil do oka, přeji mu, ať je brzy fit,“ říkal Aiham Ousu.

A přidali se k němu i spoluhráči, kteří Kačarabovi přes sociální sítě poslali jeden milý vzkaz. „Taras, všichni ti držíme pěsti. Doufáme, že budeš brzo fit. Drž se, kámo!“

| Taras Kačaraba má zlomenou očnici a jařmový oblouk. Aktuálně je na ORL v Ústřední vojenské nemocnici Střešovice, v pondělí ho čeká definitivní vyšetření. Návrat se předpokládá za 4 až 6 týdnů, pak bude nutná hra s maskou.



