Úspěch pro Slavii v Lize mistrů. Mbodji je v týmu týdne prvního kola spolu s Rashfordem a Van Dijkem
Fotbalista pražské Slavie Youssoupha Mbodji se hned při své pohárové premiéře dostal do týmu týdne úvodního kola hlavní fáze Ligy mistrů. Senegalský bek a autor obou branek Pražanů při středeční remíze 2:2 s Bodö/Glimt figuruje mezi 11 hráči, které vybrala skupina technických pozorovatelů UEFA.
Unie evropských fotbalových asociací zveřejnila ideální jedenáctku týdne na svém webu.
Mbodji brankami ve 23. a 74. minutě zařídil Slavii v Edenu vedení 2:0. Zároveň se v úvodu druhé půle dopustil faulu ve vápně, po němž Bodö/Glimt zahrávalo penaltu, kterou ale gólman Jindřich Staněk za stavu 1:0 zlikvidoval.
UEFA ocenila, že jednadvacetiletý levý bek zazářil hned při premiéře v základní sestavě Pražanů po srpnovém příchodu z druholigové Jihlavy. „Mladý senegalský obránce nastoupil k prvnímu zápasu v soutěžích UEFA a předvedl své útočné schopnosti," vyzdvihla skupina technických pozorovatelů.
Úvodní z osmi kol hlavní fáze Ligy mistrů nabídlo od úterý do čtvrtka 18 zápasů. V týmu týdne UEFA nemá ani jeden z klubů dvojnásobné zastoupení. Ve druhém kole Slavia nastoupí v Miláně proti Interu.