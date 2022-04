Je to psychologická výhoda, komentoval trenér Trpišovský výhru Slavie a první místo v základní části

Fotbalisté Slavie ovládli základní část české nejvyšší soutěže. Do závěrečných bojů o titul půjdou s jednobodovým náskokem před Viktorií Plzeň.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagoval trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský na to, že jeho tým vyhrál základní část ligové tabulky

„Důležitost je obrovská, už jen kvůli psychické stránce, abychom to potvrdili a vyhráli a šli z prvního místa. Neříkám, že je to rozhodující, ale může to být důležitá věc v celkové tabulce. Nebylo to nic jednoduchého a jsme rádi, že jsme to zvládli, protože je to psychologická výhoda,“ zmiňoval po utkání Jindřich Trpišovský, že vítězství v základní části není důležité jen z hlediska rozlosování.

Před boji o titul jsou navíc slávisté v pro tuto sezonu hodně nezvyklé situaci. K utkání se Zlínem si mohli dovolit nechat mimo nominaci i naprosto zdravé hráče a trenéři mají na každém postu hned dvě nebo více variant, koho postavit.

„Tohle všechno může rozhodovat, i to konkurenční prostředí a možnost sahat do sestavy. Je to pro nás nová situace, protože v sezoně jsme to lepili a myslím, že je to pro nás teď jen dobře,“ dodal trenér Slavie.

Další příčky

Kromě souboje o první místo se slávistů přímo týkal také těsný souboj o místo šesté. Rozhodovalo se mezi Hradcem Králové, Mladou Boleslaví a Libercem.

„Moc jsme to neřešili, já jsem se spíš koukal na stav hrací plochy. Jsou to dobré týmy, zápasy venku jsou nepříjemné a víme, jak třeba zápas v Liberci vypadal. Z mého pohledu je nepříjemný Liberec, jinak v nadstavbě si těžko vybírat,“ vracel se Jindřich Trpišovský k utkání v Liberci, které i kvůli špatnému terénu slávisté prohráli 0:1.

Jisté je, že v této sezoně už se to ale nebude opakovat. Do elitní šestky se probojoval Hradec Králové a právě soubojem s Východočechy vstoupí v neděli v jejich mladoboleslavském azylu Slavia do nadstavbové části ligy.

| Po základní části jsme první, v nadstavbě nás tak čekají domácí utkání s Plzní, Slováckem a Spartou! Začínáme nedělním soubojem v Boleslavi proti Hradci.



Na nadstavbu platí permanentní vstupenky, o dalším prodeji budeme informovat.



NADSTAVBA ➡️ https://t.co/9J8bKHs8VC pic.twitter.com/LEBSrZzhUo — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 20, 2022