Slávista Ousou byl v zápase s Brnem vyloučen nesprávně, rozhodla komise rozhodčích

Sudí Tomáš Klíma podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR na základě zásahu videorozhodčího nesprávně vyloučil slávistického stopera Aihama Ousoua v nedělním pátém kole první ligy na hřišti nováčka z Brna. Jiné dvě situace z víkendových zápasů naopak rozhodčí posoudili správně. Praha 11:36 29. srpna 2022

Ousou dostal za strčení do střídajícího Musy Alliho žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího (VAR) a zhlédnutí opakovaných záběrů však sudí Klíma původní verdikt změnil a pro hostujícího obránce utkání v 57. minutě předčasně skončilo. Podle zápisu o utkání Klíma vyloučil Ousoua za zmaření zjevné brankové možnosti.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po utkání prohlásil, že za podobný zákrok červenou kartu nikdy neviděl. Pražané v době vyloučení vedli o tři branky a navzdory oslabení zvítězili 4:0.

„Faulující hráč byl sice posledním obráncem a útočící hráč by postupoval sám na brankáře, ale vzhledem tomu, že útočník byl blízko brankové čáry a na brankáře by šel z nevýhodného úhlu, žlutá karta za zmaření slibně se rozvíjející akce by v tomto případě byla dostatečným trestem. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího i VAR jedná o složitou situaci,“ uvedla komise rozhodčích v komuniké.

Sparťanský stoper Asger Sörensen naopak v sobotním malém pražském derby s Bohemias 1905 (1:1) správně dostal od sudího Pavla Orla pouze žlutou kartu za to, že v 29. minutě na Letné stáhl za trenky unikajícího útočníka „Klokanů“ Davida Puškáče.

„Faulující hráč byl sice v tu chvíli posledním obráncem, ale k přestupku došlo blízko pomezní čáry a bylo pravděpodobné, že by útočící hráč musel podstoupit ještě jeden souboj s obráncem, který sice byl v tu chvíli dál od brankové čáry než útočník, ale měl výhodnější pozici uprostřed hrací plochy,“ vysvětlila komise s tím, že z hlediska posouzení rovněž šlo o složitou situaci pro rozhodčího i VAR.

Správný verdikt

Komise dala za pravdu také hlavnímu arbitrovi Marku Radinovi, jenž v nedělním duelu Slovácko - Liberec v nastavení prvního poločasu vyloučil domácího Vlastimila Daníčka za faul na unikajícího Jana Matouška.

V tomto případě šlo o zmaření zjevné brankové příležitosti. Slovan v početní výhodě v Uherském Hradišti zvítězil 2:1.

„K přestupku obránce sice došlo ještě na vlastní polovině hrací plochy, ale útočící hráč postupoval jednoznačně sám na brankáře, ostatní bránící hráči mu v tom vzhledem k jejich postavení těžko mohli zabránit. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího jedná o jednoznačnou situaci,“ uvedla komise rozhodčích.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 29. 8. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 5 4 0 1 18:4 12 2. Liberec 5 3 1 1 11:6 10 3. Sparta 5 3 1 1 9:4 10 4. Plzeň 4 3 1 0 7:4 10 5. Hr. Králové 5 3 0 2 5:4 9 6. Bohemians 1905 5 2 2 1 9:6 8 7. Slovácko 5 2 2 1 8:7 8 8. Brno 4 2 1 1 7:7 7 9. Ml. Boleslav 5 1 2 2 7:8 5 10. Č. Budějovice 5 1 2 2 5:6 5 11. Ostrava 5 1 2 2 8:10 5 12. Teplice 5 1 2 2 5:9 5 13. Olomouc 5 1 0 4 4:7 3 14. Jablonec 5 0 3 2 7:11 3 15. Zlín 5 0 3 2 4:9 3 16. Pardubice 5 1 0 4 3:15 3