Slávistky vstupují proti AS Řím do Ligy mistryň. ‚Jsou útočné, ale tolik nebrání,‘ říká brankářka Lukášová

Slavia vstoupí ve čtvrtek večer jako první český klub do základní skupiny Ligy mistryň. Ve 21 hodin nastoupí v Itálii proti AS Řím, který v kvalifikaci vyřadil další pražský tým - Spartu. Slávistky mají ve skupině ještě německý Wolfsburg a rakouský St. Pölten. Řím 10:38 20. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalistky Slavie se radují z postupu do Ligy mistryň | Zdroj: Profimedia

„Nečeká nás nic jednoduchého. Porazily Spartu ve druhém zápase docela velkým rozdílem. Už to může být ukazatel, že mají obrovskou sílu, připomněla před dvěma týdny ve vysílání Radiožurnálu Sport asistentka slávistického trenéra Blanka Pěničková porážku Sparty v odvetě v Itálii 1:4. Slávistky věří, že dopadnou lépe než jejich rivalky. Co by mohla být jejich výhoda řekla brankářka Olívie Lukášová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Blanku Pěničkovou a Olívii Lukášovou před zápasem s AS Řím v Lize mistryň

„Jsou hodně útočné a ženou se za vstřelením branky. Ale dozadu jsou pomalejší a nechce se jim tolik bránit, takže si myslím, že tomhle bychom mohly mít výhodu.“

Právě s AS Řím by fotbalistky Slavie měly bojovat o postup ze skupiny. Jejím jasným favoritem je německý Wolfburg, vítěz soutěže z let 2013 a 2014. Čtvrtým týmem je rakouský St. Pölten. České mistryně nový formát Ligy mistryň uvítaly. V české lize totiž kromě derby se Spartou nemají možnost odehrát těžké zápasy.

„Jsem hrozně ráda, že se ženská Liga mistryň posunula do formátu té mužské. Čeká nás více kvalitních zápasů, které v české lize nejsou. Pro nás je to super, protože odehrajeme šest těžkých utkání a myslím si, že nás to posune jako tým i jako individua,“ těší se brankářka Olívie Lukášová.

Jak se slávistkám vstup do Ligy mistryň povedl, bude jasné před 23. hodinou.