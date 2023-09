Z klubu mi zůstali kamarádi, vzpomíná Němeček na fotbal v Ženevě. Čekal ale větší profesionalitu

Krásné místo, ale nepříjemní lidé. I tak po letech hodnotí svou zkušenost se švýcarskou Ženevou někdejší fotbalový reprezentant Václav Němeček. Právě na hřišti tamního týmu Servette ve čtvrtek rozehraje pražská Slavia základní skupinu Evropské ligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vzpomíná na klub Servette Ženeva bývalý reprezentant Václav Němeček

„Servette, tak to se mi vybaví dva takové pohodové roky fotbalu. Nebylo tam ani příliš tlaku na hráče, ale v té době mi to moc nevyhovovalo. Měl jsem představu, že to bude větší klub a větší profesionalita, což nebylo,“ vzpomíná pro Radiožurnál Sport Němeček, který do týmu Servet přestoupil před více než osmadvaceti lety. Bývalý záložník ale na břehu ženevského jezera během dvou sezon nenašel takové podmínky, jaké čekal.

„Je to krásné místo, opravdu hezké, ale mě se tam až tolik nelíbilo. Možná se někdo urazí, až si to nechá přeložit, ale mě tam úplně nevyhovovali lidé, ta jejich mentalita. My, co jsme tam byli z ciziny a zejména z východu, tak jsme tam byli braní jako gastarbeiteři. Nepouštějí si lidi k tělu, takže to kolikrát nebylo úplně příjemné, ale zůstali mi tam z klubu velcí kamarádi,“ popisuje Němeček, že ač na něj někteří nahlíželi jako na hráče, který si jen přišel vydělat do bohatší země vydělávat peníze, tak i přesto má poblíž švýcarsko-francouzských hranic stále mnoho známých, třeba i v samotném klubu Servette.

„Ve velmi úzkém kontaktu jsme se svým bývalým spoluhráčem Valterem Fernandesem, který není přímo v Ženevě, ale hráli jsme tam spolu. On je fotbalový agent a právě on mě kdysi dávno přivedl k tomu si tu licenci udělat taky, takže celá léta úzce komunikujeme ohledně možných hráčů. Současný trenér je můj bývalý spoluhráč, René Weiler,“ jmenuje Němeček.

Slavia narazí v Evropské lize na AS Řím. Kromě loňského finalisty má ve skupině Tiraspol a Servette Číst článek

Víc táhne hokej

Servette ve městě soupeří o pozornost fanoušků se stejnojmenným hokejovým mužstvem, a možná i proto se nezřídka kdy stane, že na zápasy švýcarské fotbalové ligy přijde jen okolo deset tisíc fanoušků, tedy třetina kapacity ženevského stadionu.

Podle bývalého reprezentant to ale v 90. letech nebylo moc lepší. „V té době to bylo velmi průměrné. Fotbal byl populární zejména v Basileji, ale jinak chodily průměrné návštěvy,“ říká Václav Němeček o Ženevě.

Jestli bude na úvodní utkání skupiny Evropské ligy proti Slavii lepší atmosféra se dozvíte z přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Čtvrteční zápas začne ve Švýcarsku v 18.45 minut.