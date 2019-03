Před pár dny hráli s Brazílií a Anglií, teď už se ale někteří slávisté těší na ligový duel s Libercem

Ještě před pár dny hráli někteří fotbalisté Slavie proti brazilským nebo anglickým hvězdám. Teď ale reprezentační dres narychlo vyměnili opět za svůj červenobílý klubový. Právě v něm nastoupí od půl šesté večer do utkání s Libercem, proti kterému budou usilovat o desátou domácí ligovou výhru v řadě. Praha 9:47 30. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stoper Slavie Ondřej Kúdela | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Těším se moc, protože teď na reprezentaci byla atmosféra spíš komornější, a když tady bývá našich fanoušků víc, tak je to o něčem jiném. Těším se strašně moc.“

Slávistický a také reprezentační obránce Ondřej Kúdela pro klubový web popsal, jak moc po reprezentační pauze vyhlíží návrat před domácí publikum.

Český národní tým sice Brazílii také hostil v pražském Edenu, jenže přátelský zápas rozhodně neprovázela tak bouřlivá atmosféra jako poslední utkání Slavie v české nebo Evropské lize.

Možná i proto jsou Pražané po reprezentační pauze na tuzemskou soutěž opět nabuzení, jak popisuje asistent trenéra Jaroslav Köstl.

„Už od pondělí, kdy jsme se sešli, tak bylo na klucích vidět, že i když ta pauza nebyla nějak extrémně dlouhá, tak že si odpočinuli a jsou na zápas správně nadržení. To samé reprezentanti – už od té doby neřešíme nic jiného než Liberec, bavíme se o tom s klukama a je na nich vidět, že tomu také přikládají velkou vážnost. Víme, že ve splnění našich cílů to bude strašně důležitý zápas, a když ho zvládneme, tak budeme zase blíž.“

'Víme, o co hrajeme'

Pokud totiž Slavia zvítězí, tak minimálně do neděle zvýší náskok na čele tabulky na 12 bodů. Tak luxusní vedení by se přitom Pražanům čtyři kola před koncem základní části mohlo hodit.

Vzhledem k účasti ve čtvrtfinále Evropské ligy a v domácím poháru totiž slávisty čeká náročný závěr sezony, což si uvědomuje i Ondřej Kúdela.

„Teď to bude bum bum. Bude se hrát středa neděle nebo středa sobota, nebude moc času na regeneraci a o to více bude důležité, aby byli všichni nachystaní. Víme, o co hrajeme. Sezona je dobrá, máme to jak na pohár, tak na ligu dobře rozjeté a budeme dělat maximum, aby sezona byla ještě úspěšnější a pokud možno nejúspěšnější, jaká by mohla být,“ dodal Kúdela.

Jestli k tomu slávisté přispějí v duelu s Libercem, bude jasné v sobotu večer. Utkání začne v pražském Edenu v 17 hodin a 30 minut.

Fortuna liga | 26. kolo 29.3. MFK Karviná - FC Baník Ostrava 2:0 30.3. SFC Opava - FK Dukla Praha 30.3. FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 30.3. FC Fastav Zlín - SK Sigma Olomouc 30.3. FK Teplice - 1.FC Slovácko 30.3. SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec 31.3. FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 31.3. FK Jablonec - 1.FK Příbram

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 30. 3. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 25 21 1 3 63:18 64 2. Plzeň 25 17 4 4 36:23 55 3. Sparta 25 15 5 5 44:21 50 4. Jablonec 25 12 5 8 44:24 41 5. Ostrava 26 11 6 9 32:29 39 6. Zlín 25 11 3 11 31:31 36 7. Ml. Boleslav 25 9 7 9 44:39 34 8. Liberec 25 9 7 9 26:22 34 9. Teplice 25 9 5 11 28:35 32 10. Olomouc 25 9 4 12 28:37 31 11. Slovácko 25 9 3 13 27:38 30 12. Opava 25 7 6 12 34:40 27 13. Bohemians 1905 25 6 8 11 23:32 26 14. Příbram 25 7 5 13 29:56 26 15. Karviná 26 5 5 16 30:48 20 16. Dukla Praha 25 5 4 16 21:47 19