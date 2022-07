Dali jsme si úkol, že musíme vyhrát první poločas, říká trenér Slavie Trpišovský po výhře na Gibraltaru

„Dali jsme si úkol, že musíme vyhrát první poločas. Do zápasu jsme vstupovali s tím, že prohráváme 1:0,“ popisoval pro Radioužurnál slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že o motivaci měli jeho svěřenci postaráno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér Slavie Jindřich Trpišovský hodnotil zápas v Evropské konferenční lize

Jeho úkol navíc zdárně splnili. Během první půle se prosadil dvakrát Sor a jednou Ewerton. Ve druhé pak pečetil výhru střídající Ondřej Lingr.

„Problém byl přizpůsobit se některým věcem, že se dlouho nehraje, balon drhne nebo nepřirozeně zafouká,“ zmiňoval Jindřich Trpišovský některé aspekty, které výhru Slavie komplikovaly.

První problémy ale nastaly už den před zápasem, kdy na hotelu na několik hodin vypadl elektrický proud. Před ani po utkání pak nebylo k dispozici žádné tiskové centrum a hráči se tak museli nezvykle přizpůsobit novinářům.

Nezvyklé prostředí

Zápas prostředím a atmosférou spíše než Evropský pohár připomínal utkání v českých amatérských ligách. A vrcholem pak byla 86. minuta, kdy zhruba 100 metrů od hřiště na letišti přistál boeing.

„Lekl jsem se, otáčel jsem se, co to přistává za letadlo. Je to tady specifické,“ navázal na Jindřicha Trpišovského David Douděra, který si na Gibraltaru připsal premiérový soutěžní start za Slavii.

Mohl ho oslavit i gólem, jenže ve stoprocentní příležitosti trefil brankáře. Šanci na reparát bude mít příští čtvrtek, kdy Slavia St. Joseph přivítá v odvetě na domácím stadionu.

⏲️ KONEC | Jubilejní sezonu jsme zahájili dominantní výhrou proti @StJosephsFCGib!



V prvním poločase se dvakrát trefil Yira Sor, premiérovou trefu dal Ewerton a ve druhém poločase pečetil výhru nejlepší střelec minulé sezony Ondřej Lingr! #UECL #stjsla pic.twitter.com/GZ4AIJbHNu — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 21, 2022