Fotbalistky Slavie v Lize mistryň podlehly AS Řím 0:3 a v základní skupině končí poslední

Fotbalistky Slavie Praha zakončily účinkování v Lize mistryň domácí porážkou 0:3 s AS Řím. Svěřenkyně kouče Karla Pitáka získaly v šesti kolech dva body a ve skupině B obsadily poslední příčku za St. Pöltenem. Rakouský celek ve čtvrtek podlehl 2:8 Wolfsburgu, který z prvního místa prošel společně s AS do vyřazovací fáze.

