Škoda o vyrovnávacím gólu: Šel jsem do dobrého prostoru a měl jsem štěstí, že to tam zapadlo

Fotbalisté Slavie slaví postup do posledního předkola Ligy mistrů. V běloruském Borisově sice měli s domácím BATE velké problémy, inkasovali na začátku obou poločasů, potřebnou porážku 1:2 ale nakonec udrželi. Mají tak jistou minimálně základní skupinu Evropské ligy a prémii skoro 150 milionů korun. Důležitou postupovou branku vstřelil kapitán sešívaných Milan Škoda, se kterým po zápase mluvil reportér Radiožurnál Jan Suchan. Borisov 22:43 2. srpna 2017

Milane, gratuluji. Jaká je to pro vás úleva?

Teď už po zápase ze mě vyprchaly emoce, tak je to samozřejmě super, že jsme to zvládli. I když jsme prohráli, ale jdeme dál.

Navíc je pro vás příjemný bonus, že jste o postupu rozhodl právě vy…

Samozřejmě jsem rád, že jsem dal gól, protože byl důležitý, ale hlavně, že jsme se dostali dál. Obránce mě vždycky při těch standardkách hodně držel, tahal za dres. Předtím bylo dobré, že nás rozhodčí viděl, on mi svlíknul dres a v tu chvíli si musel dát trošku pozor, protože nás zrovna sledovali. Já jsem šel do dobrého prostoru a měl jsem štěstí, že to tam zapadlo.

Nezatrnulo vám v první a ve druhé půli, kdy jste dostali velice rychlé góly?

První gól byl samozřejmě chyba, bylo to nepříjemné. Furt jsme ale věděli, že když dáme gól, tak tři snad nemůžeme dostat, to jsem si říkal. A pak jsme šli do druhého poločasu s tím, že si nenecháme dát gól, protože pak už by to smrdělo. A my vylezeme na hřiště a za deset vteřin dostaneme gól. To jsem byl fakt naštvaný a hodně jsme si to zkomplikovali.

Jak se na tom podle vás podepsala velice bouřlivá atmosféra, kterou tady připravili fanoušci?

Na bouřlivou atmosféru jsme zvyklí, takže to nám určitě nevadilo. Bylo to dobré.