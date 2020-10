‚Jeden z nejlepších výkonů, ale nevyšlo to.‘ Podle Krále hrál národní tým ve Skotsku nejlepší říjnový duel

Čeští fotbalisté nevyužili možnost dostat se na první místo ve skupině Ligy národů. V Glasgow podlehli domácímu Skotsku 0:1 a jejich ztráta na vedoucí Ostrovany se zvýšila na čtyři body. Jediný gól zápasu dal už v 6. minutě záložník Ryan Fraser. Glasgow 8:12 15. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bořil bojuje v zápase proti Skotsku | Zdroj: Reuters

Brzký inkasovaný gól a chabá produktivita. To jsou dvě hlavní příčiny, kvůli kterým čeští fotbalisté prohráli zápas Ligy národů ve Skotsku.

„Šlo to na vrub naší koncentraci, podcenili jsme takovou nenápadnou situaci a dovolili domácím, aby hráli ze zabezpečené obrany. Udělali jsme si to utkání těžší,“ litoval brzkého inkasovaného gólu reprezentační trenér Jiří Chytrý.

Ten v Glasgow vedl národní tým místo obvyklého hlavního kouče Šilhavého, který kvůli nákaze koronavirem zůstal v Praze.

„Taktické věci máme zažité, takže během zápasu to znát nebylo. Nicméně to byla komplikace, když jsme ztratili hráče a do toho ještě trenéra. Na výkonu to ale nebylo znát a šli jsme za výhrou. Bohužel to nevyšlo,“ mrzelo po zápase záložníka Alexe Krále, podle kterého Šilhavého absence při utkání roli nehrála.

Čeští fotbalisté měli ve Skotsku řadu šancí, ale doplatili na chabou produktivitu. Několikrát v zakončení selhal útočník Vydra, tu největší příležitost ale ve druhém poločase spálil Souček. Záložník West Hamu z malého vápna netrefil už polodkrytou branku.

„Myslím, že kdyby se hrálo dalších 45 minut, tak to tam stejně nespadne. Z těch tří zápasů to byl paradoxně jeden z nejlepších výkonů, ale nepřálo nám. Měli jsme obrovské šance, jak po rohu, tak ze hry,“ dodal na tiskové konferenci zklamaný Alex Král.

České fotbalisty ve skupině Ligy národů čekají ještě dva zápasy. Pokud chtějí pomýšlet na první místo, musejí oba vyhrát a navíc doufat v zaváhání Skotů.

„My se chystáme udělat, co bude v našich silách v domácích utkáních a doufám, že je zvládneme vítězně. Jsme zklamaní, že listopad nemáme ve svých rukou.“ Přiznává asistent reprezentačního trenéra Jiří Chytrý.

Další utkání Ligy národů odehraje český výběr 15. listopadu doma proti Izraeli.