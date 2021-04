Před 14 lety schytali s Arsenalem ostudný debakl. ‚Dnes má Slavia větší šanci,‘ věří trenér Jarolím

Pětadvacet let se nedostal žádný český tým do semifinále některého z evropských fotbalových pohárů. Naposledy se to povedlo Slavii v Poháru UEFA v památném roce 1996. A letos to právě vršovický klub zkusí znovu. Ve čtvrtek rozehraje čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem. A aby mohla Slavia myslet na senzační postup, musí si z Londýna přivézt lepší výsledek, než když na Emirates Stadium hrála před necelými 14 lety. Praha 17:25 5. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smutní Stanislav Vlček (vlevo) a Martin Vaniak po výprasku na Arsenalu v roce 2007 | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Ajajaj. To je tedy neradostné, nepěkné. Slavia dostává pořádný výprask...“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O vzájemné historii zápasů Slavie s Arsenalem natáčel Jan Suchan

Asi ani po letech se nedají najít lepší slova než ta, která použil reportér Radiožurnálu Filip Šedivý v přímém přenosu utkání Ligy mistrů mezi Arsenalem a Slavií. Pro český tým skončilo potupnou porážkou 0:7, v té době nejhorší v historii soutěže. A nešetřili se ani sami hráči.

„Je to tragédie, je to strašný, to musím říct,“ řekl tehdy gólman Martin Vaniak.

„Sedm gólů je opravdu moc, padli jsme na hubu a horší už to být nemůže,“ přidal obránce Matej Krajčík.

„Samozřejmě se na to nevzpomíná dobře, na druhou stranu jsme dostali do skupiny Arsenal a byla to pro nás obrovská výzva. Tam jsme to vůbec nezvládli a prohráli 7:0, doma už ta odveta byla lepší, remizovali jsme 0:0. Vzpomínky zahrát si na Arsenalu jsou pro mě obrovské i po té době,“ říká se skoro čtrnáctiletým odstupem tehdejší kapitán a dnes vedoucí týmu Slavie Stanislav Vlček.

Brankářské trable Slavie pokračují. Mladý Vágner opouštěl hřiště v slzách, se Spartou si nezachytá Číst článek

Časy se mění a znát je to i na renomé obou klubů. Slávisté si v posledních letech svými výsledky a výkony získali v Evropě velký respekt, naopak z Arsenalu si i jeho vlastní fanoušci utahují, v anglické lize je desátý, zatímco tehdy ji vedl.

„Není to to mužstvo, se kterým jsme se střetli tenkrát my. To rozhodně ne, teď jsou ve fázi přebudovávání a myslím, že Slavia šanci má,“ odhaduje Karel Jarolím, který byl u debaklu na Arsenalu jako trenér Slavie.

„Vzhledem k tomu, že dokázala vyřadit i Leicester, tak bych to dával 60:40 pro Slavii,“ tipuje.

Nakolik realistický je Jarolímův odhad, začneme zjišťovat ve čtvrtek v 21 hodin, kdy se čtvrtfinále Evropské ligy mezi Arsenalem a Slavií rozehraje.