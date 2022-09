Pomohlo nám, že nás góly Ballkani nepoložily a odpověděli jsme, hodnotil Jurásek výhru Slavie

Fotbalisté Slavie v základní skupině konferenční ligy poprvé vyhráli. Po úvodní remíze ve druhém utkání zvítězili nad kosovským týmem Ballkani 3:2. Zisk tří bodů do tabulky se ale nerodil lehce, Pražané totiž hned dvakrát prohrávali. Praha 7:33 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie v základní skupině Konferenční ligy poprvé vyhráli | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

„Tak určitě jsme si to představovali mnohem pevnější, větší kontrolu míče. Bylo to na úkor některých rozhodnutí ve finální fázi, že místo toho, abychom šli do gólové šance, tak soupeř vyjížděl do breakové situace,“ kritizoval po utkání trenér Jindřich Trpišovský.

Jak hodnotí trenér Slavie Jindřích Trpišovský výhru svého týmu nad Balkani, si poslechněte v reportáži Adama Weidenthalera

Jeho svěřenci sice jasně jevili snahu držet míč a svou aktivitou neustále tlačili na kosovského soupeře, po individuálních chybách ale Ballkani hrozilo, a ze dvou protiútoků dokonce skórovalo

„Pravda je, že oproti ligovým zápasům jsme vyhodili tenisově nevynucené chyby, které vedou k tomu, že soupeři pak ten balon strašně těžko odebíráte,“ citoval Radiožurnál Trpišovského.

Slávisté ale pokaždé dokázali během několika minut odpovědět, což ocenil obránce David Jurásek: „Určitě nám to pomohlo, že nás ty jejich góly nepoložily a dokázali jsme odpovědět. Věděli jsme, že zvládneme otočit to utkání na naši stranu, a to se i povedlo.“

Obrat se povedl ve 41. minutě, kdy dal vítězný gól Lukáš Masopust. A přestože Ballkani ve druhém poločase už příliš neútočilo, a nakonec po surovém faulu Astrita Tačiho dohrávali v deseti.

Trenér Trpišovský i tak ocenil soupeřovu ofenzivní sílu: „Soupeř nemá takové jméno, ale směrem dopředu má fakt velkou kvalitu, hráči jsou skvěle technicky vybavení, mají dobré zakončení, což ukázali, a jsou nebezpeční. Takže dokázali naše chyby trestat nebo být z toho nebezpeční. Samozřejmě se nechci schovávat za ty věci, že jsme dělali velké chyby, ale soupeř fakt měl kvalitu, uměl to potrestat.“

I tak slávisté z utkání vydolovali plný počet bodů. Dohromady mají v Konferenční lize čtyři, a díky lepšímu počtu vstřelených branek tak před Sivassporem vedou skupinu G.