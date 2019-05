Na tuto sezonu určitě nikdy nezapomenu, řekl po vítězství v lize i domácím poháru šťastný Souček

Během čtyř dnů hráli fotbalisté Slavie dvakrát proti Ostravě a vždy se po utkání radovali ze zisku trofeje. Po ligové bezbrankové remíze na hřišti soupeře a mistrovském titulu, vyhráli Pražané ve finále domácího poháru 2:0. Po 77 letech tak Slavia slaví double. Olomouc 7:16 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie po zisku Mol Cupu | Zdroj: ČTK

„Celý tým si zaslouží obdiv, protože co jsme tuto sezonu dokázali od ligy, přes Evropskou ligu až po Mol Cup… to je něco fantastického. Doufám, že se to zapíše do dějin,“ řekl po zápase Radiožurnálu šťastný záložník Slavie Tomáš Souček.

Do dějin pražského klubu se double určitě zapíše zlatým písmem, protože dva poháry v jedné sezóně získal naposledy v roce 1942. Dlouhé čekání ukončil také záložník Lukáš Masopust, který byl v předchozích čtyřech letech s Jabloncem hned třikrát ve finále neúspěšný.

„Bylo to čtvrté finále a konečně vítězné. Čekal jsem pět let, než Mol Cup vyhraju, o to to bylo sladší,“ neskrýval radost Masopust.

Triumf v lize, zisk domácího poháru a k tomu ještě jarní postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Slavia zažila jednu z nejúspěšnějších sezón ve své historii.

„Tato sezona je i pro mě sen – jak týmový, tak osobní. Samozřejmě vždy to jde zlepšit, ale já si to užívám, chci být skromný, pořád jet dál, aby to pořád gradovalo. Na tuto sezonu určitě nikdy nezapomenu,“ uvědomuje si záložník Slavie Tomáš Souček, že má za sebou životní sezónu.

Přesto Pražané jedné věci litují. „Mohli jsme v Evropské lize dojít dál,“ usmívá se Lukáš Masopust.

„Myslím, že tohle všechno se docení až časem. Všechno je to super, ale až čas ukáže, jak moc to bylo cenné,“ prohlásil záložník Slavie Masopust po výhře 2:0 nad Ostravou ve finále domácího poháru.