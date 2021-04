Brankářské trable Slavie pokračují. Mladý Vágner opouštěl hřiště v slzách, se Spartou si nezachytá

Fotbalisté pražské Slavie neprohráli už sedmatřicet ligových utkání v řadě a překonali tak historický rekord, který drželi jejich předchůdci z roku 2017. Moc jiných důvodů k radosti ale sešívání po remíze 0:0 na hřišti nováčka z Brna neměli. Zápas výrazně ovlivnila čtrnáctá minuta, kdy brankář Matyáš Vágner zastavil šanci domácích faulem a dostal červenou kartu. Brno 8:28 5. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matyáš Vágner v zápase Fortuna ligy | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Brněnský fotbalista Jan Hladík se dostal za slávistickou obranu, brankář Matyáš Vágner proti němu vyběhl daleko z vápna. Když si domácí hráč posunul míč do strany, poslal ho faulem k zemi.

„Hlavní chyba byla u defenzivy, že k této situaci vůbec došlo, pak tam byl samozřejmě Vagy v tu chvíli pozdě. Myslím si, že šel i zbytečně ten míč hrát. Soupeř by si to píchnul do strany a ta situace by možná ani neskončila gólem. Je to pro něj zkušenost,“ řekl o klíčovém okamžiku remízy 0:0 v Brně trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Osmnáctiletý Vágner chytal teprve svůj druhý ligový zápas. Hřiště opouštěl v slzách a střídající zkušenější gólman Přemysl Kovář ho aspoň krátce utěšoval.

„V tenhle okamžik je třeba ho povzbudit, protože jsou to přeci jenom jeho ligové začátky a pár takových blbých gólů nebo vyloučeních bude. On je nastupující generace Slavie a věřím, že ho to nijak nezasáhne. Je to skvělý kluk,“ řekl Kovář.

Kvůli zranění Slavii stále chybí tradiční brankářská jednička Ondřej Kolář. Tento týden přitom sešívané čeká čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu a následně ligové derby se Spartou, do kterého kvůli červené kartě nebude moct naskočit ani Vágner.

„Máme dva trenéry gólmanů a máme na to tři dny. Myslím, že bude rozhodovat i typologie zápasů i terén. Teď na čtvrtek máme výběr, ale na neděli se nám výběr zmenší,“ nemá zatím trenér Trpišovský jasný plán, jak v dalších zápasech obsadí post brankáře.

Brankáři Slavie Ondřej Kolář (vlevo) a Přemysl Kovář na archivním snímku | Zdroj: Profimedia