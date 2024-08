Slavia bude ve Francii postrádat Douděru a Filu. Lille se bude muset obejít bez klíčového záložníka Gomese

Francouzský celek nemůže hrát zápasy přímo ve svém domovském městě Lille. Tamní stadion si totiž pronajali pořadatelé olympijských her a fotbalové hřiště vyměnili za palubovku, na které uspořádali basketbalové a házenkářské turnaje. Ty končily teprve o předminulém víkendu, a tak se fotbalový stánek v Lille ještě nevrátil do původního stavu.

Hrát se tak v úterý večer bude v padesát kilometrů vzdáleném Valenciennes. Místní stadion pojme 25 tisíc lidí. Hráči Lille na něj mají dobré vzpomínky, protože tu ještě v době olympiády zdolali Fenerbahce 2:1 a to vítězství pro ně bylo klíčové v boji o postup do závěrečného předkola Ligy mistrů, protože odveta v Istanbulu skončila 1:1 po prodloužení.

Bez Douděry a Fily

Slávisté ale neodletěli do Francie kompletní. Trenér Jindřich Trpišovský postrádá hned několik hráčů. Z osobních důvodů chybí obránce David Douděra, do Valenciennes neodcestoval ani útočník Daniel Fila, který má zdravotní komplikace.

Taky francouzský soupeř Pražanů přišel o jednoho z pravidelných členů základní sestavy. Ve víkendovém utkání domácí ligy v Remeši se těžce zranil záložník Angel Gomes. Portugalec s anglickým pasem po tvrdém souboji se soupeřem upadl do bezvědomí a po dlouhém ošetřování ho lékaři převezli do nemocnice. Tu už opustil se zašitým rtem, ale proti Slavii by v úterý nastoupit neměl.

„Gomes je pro ně klíčový hráč, který si bere většinu balonů a rozehrává většinu ofenzivních akcí. Takže si myslím, že to je velké oslabení. Na druhou stranu Lille má obrovsky široký a kvalitní kádr, takže pro ně asi nebude takový problém Gomese nahradit,“ řekl asistent trenéra Milan Kerbr.

Ve slávistickém dresu by se naopak stejně jako v dvojzápase proti Saint-Gilloise v předchozí fázi kvalifikace Ligy mistrů mohl představit Ivan Schranz. Slovenský křídelník a jeden z nejlepších střelců nedávného Eura přitom nebyl ani na lavičce při víkendovém vítězství nad Teplicemi.

Jakou sestavu nakonec zvolí kouč Trpišovský, jak se zápas mezi Lille a Slavií bude vyvíjet i jak skončí, uslyšíte v úterý od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.