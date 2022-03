‚Cítil jsem obrovskou podporu.‘ Provod po více než deseti měsících pomohl k vítězství Slavie

Co domácí ligový zápas, to velký návrat. Tak to teď vypadá u fotbalistů Slavie. Minule v derby po více než roce poslali na trávník obránce Davida Hovorku, teď se poprvé od loňského května představil záložník Lukáš Provod, který se také zotavil po operaci kolena. Sešívaným pomohl proti Českým Budějovicím k vítězství 1:0, po kterém v ligové tabulce ztrácí jen bod na vedoucí Plzeň.

