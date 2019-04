Česká stopa v Chelsea. ‚Je to legenda,‘ říkají fanoušci ze Stamford Bridge o působení Petra Čecha

Fotbalisté Slavie se ve čtvrtek večer pokusí o jeden z největších úspěchů v historii klubu. Navzdory domácí prohře 0:1 chtějí zabojovat o postup do semifinále Evropské ligy přes londýnskou Chelsea. Snažit se o to budou na stadionu, kde hodně slavných okamžiků zažil český brankář Petr Čech.

Porazit Prahu nebude nic jednoduchého, přiznává Olivier Giroud před odvetou mezi Chelsea a Slavií Číst článek

Vypadá to jako středověké hradby, ale zeď, která z jedné strany obíhá stadion, patřila původní tribuně. Říká se jí The Shed a teď na ní visí tabule připomínající ty největší legendy Chelsea. Když sem přijdete branou Britania, hned třetí osobností je Petr Čech. Na fotce má v rukou ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů, informační cedule připomíná další trofeje, jeho bezmála 500 startů za klub nebo 228 čistých kont. Sem tam se u ní pozastaví někdo z fanoušků.

Vzkazy fanoušků z Londýna

„Na to jak je velký, byl neuvěřitelně hbitý. Je to legenda Chelsea a jsou s ním spojené nejlepší časy klubu. Samozřejmě bych byl radši, kdyby tenkrát zůstal a neodešel do Arsenalu, jenže přestupová politika Chelsea je někdy hrozná,“ říká anglický fanoušek Glen.

V první místnosti klubového muzea běží na plátně dokola záznam finále Ligy mistrů 2012, ve kterém český gólman chytil celkem tři penalty a pomohl k vítězství nad Bayernem Mnichov. Sleduje ho i fanoušek Jiří ze západních Čech. „Teď když na to tady koukám, tak mám husinu. Byl to nejkrásnější moment, co jsem zažil. Jsem fanouškem už asi 15 let a je neuvěřitelné, co dokázali. Petr Čech je legenda, pro tenhle tým toho udělal neskutečně moc.“

Návštěvníci muzea Chelsea na Čecha narazí na více místech, najdou tu jeho rukavice, dresy, typickou helmu, fotky a dokonce ze speciálního sluchátka uslyší i jeho hlas po dalším vítězném finále, tentokrát FA Cupu 2010.

Že by přibyl mezi legendy Chelsea další Čech, nikoliv nutně příjmením, ale aspoň národností, nevypadá teď zrovna reálně. Čeští fotbalisté mají ale i tak na stadionu Stamford Bridge oslnit. Od 21 hodin můžete poslouchat živý přenos na Radiožurnálu, případně sledovat online reportáž na webu iRozhlas.cz.