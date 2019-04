Fanoušci Slavie chtějí klubu přispět na pokutu. Nebudou požadovat vrácení peněz za stornované vstupenky

Fanoušci Slavie, přestože s trestem od Evropské fotbalové asociace za nevhodné chování v duelu proti Genku nesouhlasí, chtějí klubu finančně pomoct s pokutou. Uvedli to na svém webu Tribuna Sever a vyzvali k tomu všech 2000 příznivců, kterých se to týká. Praha 20:45 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Slavie na posledním výjezdu v belgickém Genku | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

Kromě uzavřených tří sektorů, kde je kotel Slavie, totiž pražský klub musí ještě zaplatit pokutu 32 tisíc eur, v přepočtu asi 825 tisíc korun. Někteří fanoušci se proto rozhodli, že nebudou po Slavii chtít zpět peníze za stornované vstupenky na domácí zápas s Chelsea.

Podle mluvčího klubu Michala Býčka je tento postup možný a může se týkat i vstupenek zaplacených přes internet:

„Výzvu fanoušků vítáme. Pokud někdo z nich bude chtít na pokutu přispět, tak mechanismus společně najdeme,“ řekl Býček pro Radiožurnál.

Pokud by vstupenku nevrátil nikdo z uzavřených sektorů, dalo by to dohromady částku zhruba 1,5 milionu korun.

Peníze za vstupenky zaplacené přes internet bude Slavia vracet na bankovní účty plátců od 8. dubna až do 18. dubna včetně. Pro fanoušky, kteří si stornovanou vstupenku nechají, klub žádnou speciální akci nechystá.

Na dotaz Radiožurnálu ale Býček potvrdil, že fanoušci budou mít možnost duel proti Chelsea společně sledovat.

„Máme informace, že naše fanouškovská sdružení společné sledování plánují a pokud od nás budou chtít k této akci součinnost, rádi jim jí poskytneme,“ dodal.

Čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea čeká fotbalisty Slavie ve čtvrtek 11. dubna od 21 hodin. Zápas bude možné sledovat prostřednictvím textového online přenosu, který server iROZHLAS.cz zajišťuje.