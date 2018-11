Nejužší kádr v sezoně. Trpišovského před soubojem s Kodaní omezují zranění i soupiska Evropské ligy

Na tréninku Jindřich Trpišovský hýřil dobrou náladou, a dokonce se zapojil do hry se svými hráči. Ale jinak mu rozsáhlá marodka dělá starosti. „Asi budeme mít nejužší kádr v sezoně. Budeme limitovaní i soupiskou Evropské ligy, takže někteří hráči ještě vypadnout,“ říká Radiožurnálu trenér Slavie.

Seznam slávistických marodů se v posledních dnech znovu rozšířil. Stanislav Tecl musel na operaci a ve víkendovém derby se zranili Ondřej Kúdela a Vladimír Coufal. Na soupisce pro Evropskou ligu navíc nejsou zapsaní Jakub Jugas a Muris Mešanović. Trenér tak bude mít jen omezené možnosti, jak proti Kodani sestavu poskládat.

„Pro mě je to míň myšlenek. Když je jmen na tabuli míň, variant je míň. Ale z hráčů, kteří nám zbyli, budeme mít výborný tým,“ slibuje Trpišovský.

Počet zraněných může souviset s náročným programem. Slavia v aktuální sezoně odehrála nejvíc zápasů z českých týmů, a to ještě mnozí hráči nastupují i za reprezentaci.

Zápasy, terén a touha hrát

„Je to náročné po fyzické stránce. Zápasů se hraje hodně a mezi nimi musíme skoro jenom odpočívat. Není čas na žádnou fyzickou přípravu na hřišti,“ přemýšlí záložník Jaromír Zmrhal.

A trenér Trpišovský s ním souhlasí: „Myslím, že to je kombinace všeho. Počtu zápasů, zhoršujících se terénů, hráči to mnohdy ani neřeknou, protože chtějí hrát, takže určité věci přechází a pak z toho něco může být.“

Slávistické trable se donesly i k soupeři. „Může to mít vliv, ale těžko říct. Nevidím do budoucna, jsme tu od toho, abychom předvedli co nejlepší výkon, ať je Slavie v nejsilnějším složení, nebo ne,“ říká kodaňský záložník Ján Greguš, který v minulosti působil i v české lize.

Zápas Slavia - Kodaň začne ve 21 hodin a Radiožurnál ho celý bude vysílat v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz nabídne textový online.