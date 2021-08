Přes tenhle mančaft jsme měli přejít, mrzí Tecla. Trpišovský kouše vyřazení hůř než před rokem

Dvougólové manko smazat nedokázali. Fotbalisté Slavie v kvalifikaci o Ligu mistrů na stadionu v Edenu sice porazili v odvetě Ferencváros 1:0, na postup do 4. předkola to ale nestačilo. Sešívaní litovali po utkání neproměněných šancí i zkratu z prvního zápasu v Budapešti, který prohráli 0:2. Praha 7:24 11. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Tecl v souboji s Dominikem Csontosem během odvetného utkání 3. předkola Ligy mistrů. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Věděli jsme, že nás poženou skvělí fanoušci. A že když dáme gól v prvním poločase, tak nám to hrozně pomůže. Hodně to bolí, věřili jsme si i po tom nevydařeném prvním zápase,“ popisoval Radiožurnálu zklamaný Jakub Hromada.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slavia manko z prvního duelu proti Ferencvárosi nedohnala. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Přesně to, o čem slávistický záložník mluvil, se přitom v Edenu před zraky více než 15 tisíců fanoušků stalo. Ve 36. minutě totiž skóroval Lukáš Masopust, jenže ani z tlaku ve druhé půli už další gól nepadl, přestože maďarský celek dohrával v závěru o deseti.

„Je to stejné jako prohra. Nestačilo to. Tohle byl mančaft, přes který jsme měli přejít,“ navázal kapitán Slavie Stanislav Tecl.

„Když jsme vedli po poločase, tak jsem byl přesvědčený o tom, že ve druhé půli jim dáme směrem na severní tribunu dva góly a nebude co řešit, ale bohužel. Nemáme ale proč brečet, tenhle dvojzápas se zlomil v prvním utkání,“ mrzelo slávistického útočníka, že po změně stran do brány před pověstnou Tribunou Sever, kde jsou ti nejhlasitější příznivci, už gól se spoluhráči nedokázali dát.

„Bolí to hodně, protože jsme byli favoriti. První zápas jsme si pokazili sami a už jsme to nedohnali, i když šancí bylo hodně. Lidi by si postup zasloužili a doufám, že nás poženou dál,“ přidal útočník Jan Kuchta.

Ve 4. předkole Evropské ligy čeká Slavii už příští týden polský mistr Legia Varšava s reprezentačním útočníkem Tomášem Pekhartem.

Horší než Midtjylland

Zklamání neskrýval ani trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Se svým týmem neprošel do hlavní fáze Ligy mistrů potřetí ze čtyř pokusů.

Fotbalisté Slavie do Ligy mistrů nepostoupili, i přes výhru 1:0 postupuje dál Ferencváros Číst článek

„Za mě se to kouše hůř než loni s Midtjyllandem. To byla strašně vyrovnaná utkání dvou vyrovnaných týmů. Teď je to velké zklamání z toho, že jsme za 180 minut dali jen jeden gól. Cítíme, že jsme měli více šancí, ale fotbal se rozhoduje v pokutových územích,“ řekl Trpišovský.

Červenobílí pod jeho vedením hráli o skupinu Ligy mistrů čtyřikrát a uspěli jen předloni proti Kluži. Předtím vypadli s Dynamem Kyjev, vloni s Midtjyllandem a letos s Ferencvárosem.

„Příčiny byly pokaždé jinde, chyběl nám krůček. Lépe zvládáme zápasy v průběhu sezony než na jejím začátku, to je vidět. České týmy mají první vrchol hned na začátku sezony, ale tak to prostě je,“ konstatoval Trpišovský.

Slávisté přišli o možnost získat prémii téměř 400 milionů korun za start v hlavní fázi Ligy mistrů. Trpišovský nechtěl spekulovat, zda bude muset pražský celek prodávat.

„Jsem trenér, nejsem ten, kdo by to měl hodnotit. Na představenstvo nechodím, rozpočet nedělám. Přestupní trh v Evropě se teď rozbíhá, je zájem o některé hráče ze zahraničí na přestup i na hostování. V kádru je ale spousta zraněných hráčů, kteří asi budou těžko odcházet. Aktuálně teď přemýšlím spíš o tom, jak poskládat soupisku na 4. předkolo. Budou tam určitě změny, třeba Honza Bořil už začal trénovat,“ dodal kouč.