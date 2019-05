Slavia – Jablonec 2:1. Sešívaní jsou krok od titulu, o vítězství rozhodl Souček

Už před zápasem bylo jasné, že titul se v Edenu slavit nebude. Plzeň jasně porazila Spartu 4:0, takže matematická šance Západočechů na titul trvá. Slávisté si museli změnit i zvyklosti při losu. Pokud chtěli útočit ve druhém poločase na svůj kotel, museli si tentokrát vybrat druhou stranu, protože severní tribuna zůstala po trestu od disciplinárky prázdná.

ONLINE: Slavia - Jablonec 2:1 Číst článek

Kotel na jihu měl ale první branku zápasu jako na dlani. V deváté minutě si jablonecký Tomáš Holeš pohrál s Olayinkou a přes Jana Bořila poslal krásnou ránu přímo do šibenice slávistické branky. Hned v úvodu zápasu tak Severočeši potvrdili, že se jim v Edenu daří.

Jenže sešívaní měli do zápasu větší motivaci a i přes napadání zelených ve středu hřiště se dostali do tlaku. Hušbauerovu střelu gólman Hrubý vyrazil k Tomáši Součkovi, ten hlavičkoval vedle. O chvíli později to Souček zkusil ranou z dvaceti metrů, i tentokrát byl brankář Jablonce připraven.

Lukáše Masopusta, který v neděli protrhl bezbrankové skóre proti Plzni, trápily zdravotní problémy, a tak ho už ve 25. minutě vystřídal Miroslav Stoch. O chvíli později bylo vyrovnáno, když si pro Součkovu nepovedenou střelu doběhl do malého vápna Ibrahim Traoré a bez problémů zavěsil.

Do konce poločasu měl v deštivém Edenu šanci na gól Vladimír Coufal. Hrubý v kooperaci s obranou dokázal zasáhnout, a tak se šlo uschnout do kabin za nerozhodného stavu.

Trest za nevhodné chování fanoušků platí. Komise zamítla odvolání Slavie, část tribuny bude uzavřená Číst článek

Tlak červenobílých byl i po přestávce trvalý stejně jako déšť, jenže obrovskou šancí jít do vedení měli hosté. Po rohovém kopu Slavie v 63. minutě se do protiútoku řítil Vladimir Jovović. Obešel i Ondřeje Koláře, který vyběhl daleko ze svého pokutového území, ale pak z dálky netrefil opuštěnou branku. O deset minut později Trávník ze standardní situace našel přesně hlavu Doležala a tentokrát vytáhl Ondřej Kolář fantastický zákrok.

I Slavia hrozila ze standardních situací, jenže Stoch pouze vyprášil Hrubému rukavice a Baluta střelou zády k brance zamířil nad. Hra Slavie byla v závěrečné fázi zápasu hodně jednotvárná a jablonecká obrana si s ní věděla rady. Až do 85. minuty, kde se k míči v pokutovém území dostal Tomáš Souček a trefil se přesně k tyči.

Sešívaní stejně jako v neděli rozhodli zápas v poslední desetiminutovce. Porazili Jablonec 2:1 a dvě kola před koncem nadstavby vedou ligu o pět bodů, v závěrečných dvou zápasech na Baníku a se Spartou jim stačí jediný bod.