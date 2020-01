Fotbalová Slavia zeštíhluje kádr. Záložník Hromada odešel na hostování do Liberce

Na podzim trápily Hromadu zdravotní potíže. Zasáhl jen do jednoho soutěžního utkání, v poháru nastoupil proti Vyšehradu.

„Pevně věřím, že už mám všechny zdravotní problémy za sebou. Liberec je pro mě nová výzva, na kterou se hrozně těším. Věřím, že je to správné rozhodnutí, a udělám maximum, abych na jaře odehrál co nejvíc zápasů. Chci pomoci jak Liberci, tak sobě. V létě chci opět zabojovat o místo ve Slavii,“ řekl Hromada, který do Slavie přišel v létě 2017.

💬 „Jsem rád, že jsem nyní po zdravotní stránce v pořádku. Chci pomoci jak Liberci, tak sobě a v létě zabojovat o místo ve Slavii,“ říká slovenský záložník.



