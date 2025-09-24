Slavia Karlovy Vary se utká v Sokolově s pražskou Spartou. Na akci budou dohlížet desítky policistů
Fotbalový stadion v Sokolově ve středu navštíví podle odhadů města přes čtyři tisíce fanoušků. Od 16.00 tam totiž fotbalisté Karlových Varů přivítají pražskou Spartu. Zápas českého poháru se odehraje v Sokolově kvůli nevyhovujícímu stavu hřišť v Karlových Varech. Vedení města proto připravilo několik dopravních opatření.
„Žádáme fanoušky, aby pro příjezd do Sokolova využili příjezd z dálnice u benzinové pumpy ONO, aby nekolabovala doprava ve městě. Zároveň jsme vyhradili parkovací místa v několika ulicích poblíž stadionu, kde mohou fotbaloví fanoušci zaparkovat svá auta. Parkování na místě potom budou korigovat zaměstnanci pořadatele,“ vysvětluje mluvčí Sokolova Michal Švarc.
Na bezpečnost ve městě bude dohlížet několik desítek policistů. „Počítáme, že zápasu se zúčastní kolem 4000 fanoušků, možná i více. Proto jsme také připravili ve spolupráci s pořadateli a policií několik opatření. Na akci jsou připraveni městští strážníci a především potom státní policie, kdy místní sbory posílí i jednotky pořádkové policie,“ dodává Švarc.
Do šestnáctifinále pohárového Mol cupu se FC Slavia Karlovy Vary probojovala přes týmy FK Březová, FK Viktoria Žižkov a FK Baník Most-Souš. Pro prvoligovou Spartu, která v současnosti vede tabulku nad jmenovcem karlovarského týmu pražskou Slavií, je toto první letošní utkání v českém poháru.