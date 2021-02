Slávisté penalty netrénovali, rozhodnout chtějí dřív. ‚Bude to o první brance,‘ říká Trpišovský

Fotbalisté Slavie mají před sebou odvetu úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy na hřišti Leicesteru. První zápas skončil v Praze 0:0, do osmifinále tak posune Slavii kromě výhry také jakákoliv jiná remíza než bezbranková. Pokud by ani v odvetě gól nepadl, rozhodovaly by pokutové kopy. Na ty ale nechce ani jeden z trenérů příliš spoléhat. Leicester 11:27 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj slávisty Alexandera Baha s Harveym Barnesem z Leicesteru | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

„Ano, možnost, že se budou kopat penalty, tam je vždycky. Ale my máme v hlavě jedinou myšlenku - vyhrát v normální hrací době a postoupit do osmifinále. Samozřejmě hráče, kteří penalty zahrávat umí, máme. Ale zatím to neřešíme.“

Dvojzápas Leicester - Slavia mohou rozhodnout penalty, na ty ale nechce ani jedna strana spoléhat.



Kouč Leicesteru Brendan Rodgers s tím, že by utkání po základní hrací době i prodloužení dospělo po výsledku 0:0 k pokutovým kopům, ve svých plánech počítá jen okrajově. A ani slavisté se na tuhle variantu nepřipravují.

„Penalty jsme nezkoušeli. Víme, že Leicester je doma strašně silný. Ale čím déle udržíme čisté konto, tím budou nervóznější. Doufám, že vstřelíme nějaký gól a postoupíme,“ řekl po krátké úvodní obhlídce trávníku na stadionu Leicesteru kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil.

„Nevím, jestli chci, aby o postupu rozhodovaly penalty. Abychom uspěli, musíme hrát svoji hru. Moc často 0:0 nehrajeme, většinou nějaký gól dáme, takže i tady musíme hrát směrem nahoru,“ řekl kouč posledního českého zástupce v evropských pohárech Jindřich Trpišovský.

Podle slávistického trenéra totiž bude případný první gól, ať už vstřelený nebo inkasovaný, hrát obrovskou roli.

„Zápas bude hodně o první brance, aby nikdo neudělal zbytečnou chybu. Máme samozřejmě bonus toho, že při vstřelení branky na hřišti soupeře jdou naše akcie nahoru,“ dodal Trpišovský.

Odveta úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy mezi Leicesterem a fotbalisty Slavie začne v 21.00, sledovat ho můžete živě v online reportáži na serveru iROZHLAS.cz.