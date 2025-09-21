ŽIVĚ: Slavie v se Liberci pokusí o návrat do čela tabulky. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.

Kralující mistři ligy se pokusí v Liberci navázat na svou neporazitelnost a vrátit se do čela tabulky. Na vedoucí Spartu, která ale minulý týden prohrála v Hradci, ztrácejí Pražané dva body, na druhý Jablonec bod. Utkání začne v 15.30 a Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.

Mojmír Chytil ze Slavie (vpravo) se společně se spoluhráči

Fotbalisté Slavie (archivní foto) | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Svěřenci Jindřicha Trpišovského se budou muset obojít bez své tradiční opory, kapitána Tomáše Holeše, který utrpěl zranění vazů v koleni během utkání Ligy mistrů proti norskému klubu Bodö/Glimt. 

Další významnou absenci má Slavia v útoku, kdy disciplinární trest stále nepustí do hry Tomáše Chorého. Liberec žádnou významnější ztrátu či zranění před zápasem nehlásí. I bez Holeše a Chorého ale sešívání na sever Čech jedou jako favorité. Z posledních 17 vzájemných duelů prohráli jediný.

Utkání začne v 15.30. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos utkání.

Fotbalová liga 2025/2026
DatumČasVýsledekSérieSkupina
18. 7. 19:00 FK Pardubice FC Viktoria Plzeň 1:5 Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FC Viktoria Plzeň
19. 7. 17:00 Bohemians Praha 1905 FC Baník Ostrava 1:0 Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FC Baník Ostrava
19. 7. 17:00 FK Teplice FC Zlín 1:3 Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FC Zlín
19. 7. 17:00 MFK Karviná FK Dukla Praha 2:0 Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FK Dukla Praha
19. 7. 20:00 FK Jablonec AC Sparta Praha 1:1 Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - AC Sparta Praha
20. 7. 15:00 1.FC Slovácko SK Sigma Olomouc 0:1 Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - SK Sigma Olomouc
20. 7. 17:00 FK Mladá Boleslav FC Slovan Liberec 3:3 Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec
20. 7. 20:00 SK Slavia Praha FC Hradec Králové 2:2 Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FC Hradec Králové
26. 7. 17:00 SK Sigma Olomouc FK Dukla Praha 0:0 Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FK Dukla Praha
26. 7. 17:00 FC Zlín 1.FC Slovácko 1:1 Chance liga 2024, zápas FC Zlín - 1.FC Slovácko
26. 7. 17:00 FC Viktoria Plzeň FK Jablonec 1:1 Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FK Jablonec
26. 7. 17:00 FC Hradec Králové MFK Karviná 1:2 Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - MFK Karviná
26. 7. 20:00 Bohemians Praha 1905 SK Slavia Praha 0:2 Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - SK Slavia Praha
27. 7. 15:00 FC Slovan Liberec FK Pardubice 2:1 Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FK Pardubice
27. 7. 20:00 AC Sparta Praha FK Mladá Boleslav 3:2 Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav
2. 8. 17:00 FK Teplice Bohemians Praha 1905 3:0 Chance liga 2024, zápas FK Teplice - Bohemians Praha 1905
2. 8. 17:00 FK Jablonec FC Hradec Králové 2:0 Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FC Hradec Králové
2. 8. 17:00 MFK Karviná FC Zlín 0:1 Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FC Zlín
2. 8. 20:00 SK Sigma Olomouc FC Slovan Liberec 2:1 Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec
3. 8. 15:00 1.FC Slovácko SK Slavia Praha 0:1 Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - SK Slavia Praha
3. 8. 17:30 FK Dukla Praha FC Baník Ostrava 1:1 Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FC Baník Ostrava
3. 8. 20:00 FK Pardubice AC Sparta Praha 1:3 Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - AC Sparta Praha
9. 8. 17:00 FC Slovan Liberec FK Dukla Praha 2:0 Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FK Dukla Praha
9. 8. 17:00 FC Zlín FK Mladá Boleslav 3:2 Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FK Mladá Boleslav
9. 8. 17:00 FC Viktoria Plzeň 1.FC Slovácko 1:1 Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - 1.FC Slovácko
9. 8. 20:00 SK Slavia Praha FK Teplice 3:0 Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FK Teplice
10. 8. 15:00 FC Hradec Králové FK Pardubice 1:1 Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FK Pardubice
10. 8. 15:00 Bohemians Praha 1905 FK Jablonec 0:1 Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec
10. 8. 17:30 FC Baník Ostrava MFK Karviná 1:2 Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - MFK Karviná
10. 8. 20:00 AC Sparta Praha SK Sigma Olomouc 1:0 Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc
16. 8. 17:00 FK Dukla Praha FC Viktoria Plzeň 2:0 Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň
16. 8. 17:00 SK Sigma Olomouc FC Zlín 1:0 Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FC Zlín
16. 8. 17:00 1.FC Slovácko FK Teplice 2:1 Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FK Teplice
16. 8. 17:00 FK Mladá Boleslav FC Hradec Králové 3:2 Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové
16. 8. 20:00 FK Jablonec SK Slavia Praha 1:1 Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - SK Slavia Praha
17. 8. 15:00 MFK Karviná Bohemians Praha 1905 1:2 Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - Bohemians Praha 1905
17. 8. 20:00 FC Slovan Liberec AC Sparta Praha 0:2 Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha
19. 8. 18:00 FK Mladá Boleslav FC Viktoria Plzeň 0:5 Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň
23. 8. 17:00 FC Zlín FC Slovan Liberec 1:0 Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FC Slovan Liberec
23. 8. 17:00 FC Viktoria Plzeň MFK Karviná 2:1 Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - MFK Karviná
23. 8. 17:00 FK Teplice FK Jablonec 0:1 Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FK Jablonec
23. 8. 20:00 SK Slavia Praha FK Pardubice 3:1 Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FK Pardubice
24. 8. 15:00 FC Hradec Králové SK Sigma Olomouc 1:0 Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc
24. 8. 17:30 FC Baník Ostrava 1.FC Slovácko 2:0 Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - 1.FC Slovácko
24. 8. 20:00 AC Sparta Praha FK Dukla Praha 3:2 Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FK Dukla Praha
30. 8. 17:00 FK Dukla Praha FC Hradec Králové 1:1 Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FC Hradec Králové
30. 8. 17:00 1.FC Slovácko FK Jablonec 0:2 Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FK Jablonec
30. 8. 17:00 MFK Karviná FK Teplice 4:1 Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FK Teplice
30. 8. 17:00 FK Pardubice Bohemians Praha 1905 1:1 Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - Bohemians Praha 1905
30. 8. 20:00 FK Mladá Boleslav SK Slavia Praha 1:3 Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha
31. 8. 15:00 FC Slovan Liberec FC Viktoria Plzeň 1:1 Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FC Viktoria Plzeň
31. 8. 17:30 SK Sigma Olomouc FC Baník Ostrava 1:0 Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava
31. 8. 20:00 AC Sparta Praha FC Zlín 3:1 Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FC Zlín
13. 9. 15:00 FC Zlín FK Dukla Praha 1:1 Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FK Dukla Praha
13. 9. 15:00 FC Viktoria Plzeň SK Sigma Olomouc 1:0 Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc
13. 9. 15:00 FC Baník Ostrava FC Slovan Liberec 0:2 Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FC Slovan Liberec
13. 9. 15:00 FK Teplice FK Mladá Boleslav 2:3 Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FK Mladá Boleslav
13. 9. 18:00 SK Slavia Praha MFK Karviná 3:1 Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - MFK Karviná
14. 9. 13:00 FK Jablonec FK Pardubice 3:2 Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FK Pardubice
14. 9. 15:30 Bohemians Praha 1905 1.FC Slovácko 1:0 Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - 1.FC Slovácko
14. 9. 18:00 FC Hradec Králové AC Sparta Praha 2:1 Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - AC Sparta Praha
17. 9. 17:00 FC Baník Ostrava FK Teplice 1:1 Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FK Teplice
20. 9. 15:00 FC Zlín FC Hradec Králové 1:2 Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FC Hradec Králové
20. 9. 15:00 SK Sigma Olomouc FK Teplice 0:0 Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FK Teplice
20. 9. 15:00 MFK Karviná FK Jablonec 1:2 Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FK Jablonec
20. 9. 15:00 FK Pardubice 1.FC Slovácko 1:1 Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - 1.FC Slovácko
20. 9. 18:00 AC Sparta Praha FC Viktoria Plzeň 2:1 Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň
21. 9. 13:00 FK Dukla Praha Bohemians Praha 1905 0:2 Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905
21. 9. 15:30 FC Slovan Liberec SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha
21. 9. 18:30 FK Mladá Boleslav FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava
26. 9. 19:00 SK Slavia Praha FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FK Dukla Praha
27. 9. 15:00 Bohemians Praha 1905 SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc
27. 9. 15:00 FC Baník Ostrava AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha
27. 9. 15:00 1.FC Slovácko MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - MFK Karviná
27. 9. 18:00 FC Hradec Králové FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec
28. 9. 13:00 FK Teplice FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FK Pardubice
28. 9. 15:30 FK Jablonec FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FK Mladá Boleslav
28. 9. 18:30 FC Viktoria Plzeň FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FC Zlín
1. 10. 18:00 FK Pardubice FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FC Baník Ostrava
4. 10. 15:00 FK Dukla Praha FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FK Teplice
4. 10. 15:00 FK Pardubice MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - MFK Karviná
4. 10. 15:00 FK Mladá Boleslav 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - 1.FC Slovácko
4. 10. 17:00 FC Viktoria Plzeň FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové
4. 10. 18:00 FC Slovan Liberec Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905
5. 10. 13:00 FC Zlín FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FC Baník Ostrava
5. 10. 15:30 SK Sigma Olomouc FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FK Jablonec
5. 10. 18:30 AC Sparta Praha SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - SK Slavia Praha
18. 10. 17:00 FC Baník Ostrava FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FC Hradec Králové
18. 10. 17:00 Bohemians Praha 1905 FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FC Viktoria Plzeň
18. 10. 17:00 SK Slavia Praha FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FC Zlín
18. 10. 17:00 FK Teplice FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FC Slovan Liberec
18. 10. 17:00 FK Jablonec FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FK Dukla Praha
18. 10. 17:00 1.FC Slovácko AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - AC Sparta Praha
18. 10. 17:00 MFK Karviná SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - SK Sigma Olomouc
18. 10. 17:00 FK Pardubice FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FK Mladá Boleslav
22. 10. 18:30 Bohemians Praha 1905 FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav
25. 10. 17:00 FK Dukla Praha 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - 1.FC Slovácko
25. 10. 17:00 SK Sigma Olomouc SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha
25. 10. 17:00 FC Slovan Liberec FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FK Jablonec
25. 10. 17:00 AC Sparta Praha Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905
25. 10. 17:00 FC Zlín FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FK Pardubice
25. 10. 17:00 FC Viktoria Plzeň FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FC Baník Ostrava
25. 10. 17:00 FC Hradec Králové FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FK Teplice
25. 10. 17:00 FK Mladá Boleslav MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - MFK Karviná
1. 11. 17:00 FK Pardubice FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FK Dukla Praha
1. 11. 17:00 FK Mladá Boleslav SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc
1. 11. 17:00 1.FC Slovácko FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FC Slovan Liberec
1. 11. 17:00 MFK Karviná AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - AC Sparta Praha
1. 11. 17:00 FK Jablonec FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FC Zlín
1. 11. 17:00 FK Teplice FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FC Viktoria Plzeň
1. 11. 17:00 Bohemians Praha 1905 FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové
1. 11. 17:00 SK Slavia Praha FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava
8. 11. 17:00 FC Baník Ostrava FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FK Jablonec
8. 11. 17:00 FC Viktoria Plzeň SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - SK Slavia Praha
8. 11. 17:00 FC Zlín Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - Bohemians Praha 1905
8. 11. 17:00 AC Sparta Praha FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FK Teplice
8. 11. 17:00 FC Hradec Králové 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - 1.FC Slovácko
8. 11. 17:00 FC Slovan Liberec MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - MFK Karviná
8. 11. 17:00 SK Sigma Olomouc FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FK Pardubice
8. 11. 17:00 FK Dukla Praha FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FK Mladá Boleslav
22. 11. 17:00 FK Dukla Praha SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - SK Sigma Olomouc
22. 11. 17:00 FK Pardubice FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FC Slovan Liberec
22. 11. 17:00 FK Mladá Boleslav AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha
22. 11. 17:00 1.FC Slovácko FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FC Zlín
22. 11. 17:00 FK Jablonec FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FC Viktoria Plzeň
22. 11. 17:00 MFK Karviná FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FC Hradec Králové
22. 11. 17:00 FK Teplice FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FC Baník Ostrava
22. 11. 17:00 SK Slavia Praha Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905
29. 11. 17:00 FC Baník Ostrava FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FK Dukla Praha
29. 11. 17:00 FC Slovan Liberec SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc
29. 11. 17:00 Bohemians Praha 1905 FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FK Teplice
29. 11. 17:00 FC Hradec Králové FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FK Jablonec
29. 11. 17:00 SK Slavia Praha 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - 1.FC Slovácko
29. 11. 17:00 FC Zlín MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - MFK Karviná
29. 11. 17:00 AC Sparta Praha FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FK Pardubice
29. 11. 17:00 FC Viktoria Plzeň FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav
6. 12. 17:00 FK Dukla Praha FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FC Slovan Liberec
6. 12. 17:00 SK Sigma Olomouc AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha
6. 12. 17:00 FK Mladá Boleslav FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FC Zlín
6. 12. 17:00 1.FC Slovácko FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FC Viktoria Plzeň
6. 12. 17:00 FK Pardubice FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FC Hradec Králové
6. 12. 17:00 MFK Karviná FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FC Baník Ostrava
6. 12. 17:00 FK Jablonec Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - Bohemians Praha 1905
6. 12. 17:00 FK Teplice SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - SK Slavia Praha
13. 12. 17:00 FC Viktoria Plzeň FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha
13. 12. 17:00 FC Zlín SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - SK Sigma Olomouc
13. 12. 17:00 AC Sparta Praha FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec
13. 12. 17:00 SK Slavia Praha FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FK Jablonec
13. 12. 17:00 FK Teplice 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - 1.FC Slovácko
13. 12. 17:00 Bohemians Praha 1905 MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná
13. 12. 17:00 FC Baník Ostrava FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FK Pardubice
13. 12. 17:00 FC Hradec Králové FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav
31. 1. 17:00 FK Dukla Praha AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - AC Sparta Praha
31. 1. 17:00 FC Slovan Liberec FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FC Zlín
31. 1. 17:00 MFK Karviná FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FC Viktoria Plzeň
31. 1. 17:00 SK Sigma Olomouc FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové
31. 1. 17:00 1.FC Slovácko FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FC Baník Ostrava
31. 1. 17:00 FK Mladá Boleslav Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905
31. 1. 17:00 FK Pardubice SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - SK Slavia Praha
31. 1. 17:00 FK Jablonec FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FK Teplice
7. 2. 17:00 FC Hradec Králové FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FK Dukla Praha
7. 2. 17:00 FC Baník Ostrava SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc
7. 2. 17:00 FC Viktoria Plzeň FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FC Slovan Liberec
7. 2. 17:00 FC Zlín AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - AC Sparta Praha
7. 2. 17:00 FK Jablonec 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - 1.FC Slovácko
7. 2. 17:00 FK Teplice MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - MFK Karviná
7. 2. 17:00 Bohemians Praha 1905 FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice
7. 2. 17:00 SK Slavia Praha FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav
14. 2. 17:00 FK Dukla Praha FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FC Zlín
14. 2. 17:00 SK Sigma Olomouc FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň
14. 2. 17:00 AC Sparta Praha FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FC Hradec Králové
14. 2. 17:00 FC Slovan Liberec FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FC Baník Ostrava
14. 2. 17:00 1.FC Slovácko Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - Bohemians Praha 1905
14. 2. 17:00 MFK Karviná SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - SK Slavia Praha
14. 2. 17:00 FK Mladá Boleslav FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FK Teplice
14. 2. 17:00 FK Pardubice FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FK Jablonec
21. 2. 17:00 FC Viktoria Plzeň AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha
21. 2. 17:00 FC Hradec Králové FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FC Zlín
21. 2. 17:00 FC Baník Ostrava FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav
21. 2. 17:00 Bohemians Praha 1905 FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha
21. 2. 17:00 SK Slavia Praha FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec
21. 2. 17:00 FK Teplice SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - SK Sigma Olomouc
21. 2. 17:00 FK Jablonec MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - MFK Karviná
21. 2. 17:00 1.FC Slovácko FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FK Pardubice
28. 2. 17:00 FK Dukla Praha SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - SK Slavia Praha
28. 2. 17:00 SK Sigma Olomouc Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905
28. 2. 17:00 FC Slovan Liberec FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové
28. 2. 17:00 AC Sparta Praha FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava
28. 2. 17:00 FC Zlín FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FC Viktoria Plzeň
28. 2. 17:00 MFK Karviná 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - 1.FC Slovácko
28. 2. 17:00 FK Pardubice FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FK Teplice
28. 2. 17:00 FK Mladá Boleslav FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FK Jablonec
7. 3. 17:00 FK Teplice FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FK Dukla Praha
7. 3. 17:00 FK Jablonec SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - SK Sigma Olomouc
7. 3. 17:00 Bohemians Praha 1905 FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FC Slovan Liberec
7. 3. 17:00 SK Slavia Praha AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - AC Sparta Praha
7. 3. 17:00 FC Baník Ostrava FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FC Zlín
7. 3. 17:00 FC Hradec Králové FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FC Viktoria Plzeň
7. 3. 17:00 MFK Karviná FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FK Pardubice
7. 3. 17:00 1.FC Slovácko FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FK Mladá Boleslav
14. 3. 17:00 FC Hradec Králové FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - FC Baník Ostrava
14. 3. 17:00 FC Viktoria Plzeň Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905
14. 3. 17:00 FC Zlín SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - SK Slavia Praha
14. 3. 17:00 FC Slovan Liberec FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FK Teplice
14. 3. 17:00 FK Dukla Praha FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FK Jablonec
14. 3. 17:00 AC Sparta Praha 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - 1.FC Slovácko
14. 3. 17:00 SK Sigma Olomouc MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - MFK Karviná
14. 3. 17:00 FK Mladá Boleslav FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FK Pardubice
21. 3. 17:00 1.FC Slovácko FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FK Dukla Praha
21. 3. 17:00 SK Slavia Praha SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - SK Sigma Olomouc
21. 3. 17:00 FK Jablonec FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FC Slovan Liberec
21. 3. 17:00 Bohemians Praha 1905 AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - AC Sparta Praha
21. 3. 17:00 FK Pardubice FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - FC Zlín
21. 3. 17:00 FC Baník Ostrava FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň
21. 3. 17:00 FK Teplice FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - FC Hradec Králové
21. 3. 17:00 MFK Karviná FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FK Mladá Boleslav
4. 4. 17:00 FK Dukla Praha FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - FK Pardubice
4. 4. 17:00 SK Sigma Olomouc FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav
4. 4. 17:00 FC Slovan Liberec 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - 1.FC Slovácko
4. 4. 17:00 AC Sparta Praha MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - MFK Karviná
4. 4. 17:00 FC Zlín FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FK Jablonec
4. 4. 17:00 FC Viktoria Plzeň FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FK Teplice
4. 4. 17:00 FC Hradec Králové Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905
4. 4. 17:00 FC Baník Ostrava SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha
11. 4. 17:00 FK Jablonec FC Baník Ostrava —:— Chance liga 2024, zápas FK Jablonec - FC Baník Ostrava
11. 4. 17:00 SK Slavia Praha FC Viktoria Plzeň —:— Chance liga 2024, zápas SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň
11. 4. 17:00 Bohemians Praha 1905 FC Zlín —:— Chance liga 2024, zápas Bohemians Praha 1905 - FC Zlín
11. 4. 17:00 FK Teplice AC Sparta Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Teplice - AC Sparta Praha
11. 4. 17:00 1.FC Slovácko FC Hradec Králové —:— Chance liga 2024, zápas 1.FC Slovácko - FC Hradec Králové
11. 4. 17:00 MFK Karviná FC Slovan Liberec —:— Chance liga 2024, zápas MFK Karviná - FC Slovan Liberec
11. 4. 17:00 FK Pardubice SK Sigma Olomouc —:— Chance liga 2024, zápas FK Pardubice - SK Sigma Olomouc
11. 4. 17:00 FK Mladá Boleslav FK Dukla Praha —:— Chance liga 2024, zápas FK Mladá Boleslav - FK Dukla Praha
18. 4. 17:00 FC Baník Ostrava Bohemians Praha 1905 —:— Chance liga 2024, zápas FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905
18. 4. 17:00 FC Hradec Králové SK Slavia Praha —:— Chance liga 2024, zápas FC Hradec Králové - SK Slavia Praha
18. 4. 17:00 FC Zlín FK Teplice —:— Chance liga 2024, zápas FC Zlín - FK Teplice
18. 4. 17:00 AC Sparta Praha FK Jablonec —:— Chance liga 2024, zápas AC Sparta Praha - FK Jablonec
18. 4. 17:00 SK Sigma Olomouc 1.FC Slovácko —:— Chance liga 2024, zápas SK Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
18. 4. 17:00 FK Dukla Praha MFK Karviná —:— Chance liga 2024, zápas FK Dukla Praha - MFK Karviná
18. 4. 17:00 FC Viktoria Plzeň FK Pardubice —:— Chance liga 2024, zápas FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice
18. 4. 17:00 FC Slovan Liberec FK Mladá Boleslav —:— Chance liga 2024, zápas FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav

