Fotbalová Slavia opět mění majoritního vlastníka, stala se jím čínská společnosti Sinobo

Developerská skupina Sinobo přebírá nadpoloviční většinu akcií od čínské státní společnosti CITIC Group, která převzala vlastnictví klubu od původního čínského vlastníka společnosti CEFC. Sinobo vlastní kromě Slavie také čínský klub Peking Guoan.

SK Slavia Praha

@slaviaofficial „Pevně věřím, že vstup společnosti Sinobo Group jako majoritního akcionáře do klubu SK Slavia Praha bude přínosem pro obě strany jak na fotbalovém hřišti, tak mimo něj,“ říká předseda představenstva společnosti Sinobo Group Zhou Jinhui.

Předseda představenstva firmy Sinobo Čou Ťin-chuej je zároveň většinovým akcionářem čínského klubu Kuoan Peking, se kterým Slavia uzavřela v dubnu strategické partnerství.

„Už když zástupci Sinobo navštívili v dubnu Slavii, projevili zájem co nejrychleji vstoupit do akcionářské struktury Slavie. Že by se rádi podíleli na rozvoji Slavie, jejím financování a budoucnosti. Jsme rádi, že se tento sen stává skutečností,“ řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Společnost CITIC zůstává menšinovým akcionářem Slavie.