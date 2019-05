Slavie udělala obrovský pokrok. I ve směru k fanouškům, soudí předseda fotbalové asociace Malík

Aby se vám dařilo tak jako fotbalové Slavii, musí se sejít hned několik věcí, říká Martin Malík v rozhovoru s Janem Pokorným. „Musí se potkat dobří hráči i chemie v kabině. Podhoubí ale musí být vytvořeno i okolo,“ zdůrazňuje.

On sám před lety ve fotbalové Slavii také působil – jako marketingový ředitel. Dnes je šéfem klubu Jaroslav Tvrdík. „Slavie udělala obrovský kus práce hlavně ve směru k fanouškům. Ať už se jedná o podporu v hledišti, nebo o práci na sociálních sítích,“ vypočítává.

„Otevřená komunikace je neuvěřitelně důležitá. Lidé s klubem žijí a vědí, co se v klubu pod pokličkou děje. Je důležité, aby měli pocit, že s nimi hrajete otevřenou hru,“ říká.

A jak do toho všeho zapadá rozhodnutí o uzavření fanouškovské tribuny Sever? „Nechci glosovat rozhodnutí disciplinárky. Na druhou stranu se domnívám, že vedení Slavie bylo schopno s fanoušky komunikovat a vysvětlit celou řadu věcí. Když se podíváte na nadcházející utkání, fanoušci respektovali to, co vedení Slavie žádalo. Tenhle postup je správný.“

Jak hodnotí úroveň české fotbalové reprezentace? A ladí už se sestava na mistrovství v Kataru? Také na to Martin Malík odpovídal. Poslechněte si celý rozhovor.